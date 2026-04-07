Las cámaras digitales de los 2000 vuelven a ponerse de moda: así está explotando el negocio en China

Los chinos se vuelven locos por las cámaras digitales de la década del 2000 por su pureza de imagen y colores.

Adiós a la fotografía digital con el smartphone de última generación. En la actualidad, tenemos en cada móvil una cámara que hace no echar de menos una profesional, pero nada más lejos de la realidad. Se pierde pureza, y los chinos son los primeros en darse cuenta, o quizá solo es una moda más, pero lo cierto es que las "viejas" cámaras digitales del 2000 están arrasando en el mercado de segunda mano del gigante asiático.

Ya sabes, cuando en China algo empieza a ser tendencia... Como dicen en el canal donde explican este fenómeno, es "el lugar donde pasan las cosas". Así que si tienes una cámara digital antigua guardada en un cajón, puede que tenga más valor del que crees.

Lo más curioso es que no es cosa de personas mayores o de mediana edad. Es la Generación Z la que está disparando la demanda de cámaras compactas de los años 2000, especialmente las que usan sensores CCD. Lo que hace unos meses se vendía por "apenas 10 dólares ahora alcanza precios de cientos de euros" en el mercado de segunda mano, como apunta el vídeo.

El fenómeno no es puntual. En mercados tecnológicos como Huaqiangbei, en Shenzhen, se venden más de 100 unidades al mes por puesto. Marcas clásicas como Canon, Nikon o Kodak vuelven a estar en el centro de la demanda, incluso con modelos que superan su precio original.

Por qué los jóvenes están dejando el móvil



El motivo principal no es técnico, sino estético. Las cámaras actuales de los smartphones ofrecen imágenes cada vez más perfectas, procesadas con inteligencia artificial. Y ahí está el problema.

Los usuarios más jóvenes buscan justo lo contrario: colores menos saturados, imperfecciones visibles y sensación más "real" y menos artificial.

Los sensores CCD, habituales en cámaras de hace 15 o 20 años, generan imágenes con mayor grano, tonos más cálidos y un estilo cercano al cine o a la fotografía analógica. No es de mejor calidad. Es otra estética. Y eso es lo que se está pagando.

El auge del negocio: de chatarra a oro



El boom ha creado un mercado paralelo muy rentable: reventa de cámaras antiguas compradas en Europa o EEUU, reparación de sensores CCD descatalogados y venta por lotes a distribuidores asiáticos.

En lugares como Huaqiangbei, considerado uno de los mayores mercados electrónicos del mundo, el volumen de ventas no deja de crecer. Lo que antes era tecnología obsoleta ahora es un producto de moda.

Cuánto puedes ganar (y por qué)



El margen está en el desequilibrio entre mercados:

En Occidente : baja demanda, precios bajos.

: baja demanda, precios bajos. En China: alta demanda, precios disparados.

Un ejemplo típico: compra por 20-30 euros en segunda mano y venta por 100-300 euros o más, especialmente si se trata de modelos icónicos o en buen estado.

Especialmente si se trata de modelos icónicos o en buen estado.

Nostalgia de los 2000: una tendencia más grande



Este fenómeno no va solo de cámaras. Forma parte de una tendencia más amplia: estética Y2K (años 2000), tecnología retro y cultura visual "imperfecta". La nostalgia se está convirtiendo en un activo comercial. Y China está liderando muchas de estas microtendencias.

¿Llegará esta fiebre a España? Es pronto para saberlo, pero hay señales claras, como el crecimiento del mercado de segunda mano, el auge de lo retro y de la fotografía analógica y el interés creciente por estilos no digitales. Era comprensible pensar que justo cuando llega la IA, la perfección de imagen y vídeo y lo impersonal de todo ello, lo artesanal y retro se convierta en "oro".