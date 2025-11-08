Adiós a los vuelos lentos: éxito en la misión del avión de la NASA que abre camino a los vuelos civiles ultrarrápidos

El X-59 reabre la esperanza por recuperar los vuelos comerciales superrápidos. Este avión, fabricado con tecnología de la NASA, tiene la misión de hacer regresar los vuelos civiles supersónicos, interrumpidos por la retirada del Concorde. Según el medio italiano Login, lo más destacable es que su tecnología es capaz de transformar el rugido explosivo en un ruido sordo.

El vuelo inaugural se llevó a cabo en los últimos días desde Palmdale, California, haciendo garabatos sobre el desierto de Mojave. Tal y como reza la publicación, el X-59 está equipado con una punta afilada y muy larga, "casi como si fuera una espada o el pico de una cigüeña", que tiene la misión de despejar el regreso del vuelo supersónico a nivel civil.

En la publicación se hace una aclaración: "No estamos hablando de un avión que entrará en servicio, ni siquiera en una versión evolucionada en comparación con el prototipo, sino de un avión que creará las condiciones para restaurar lo que fue abandonado con el despido del Concorde y con el nunca nacido de sus anunciados rivales".

De acuerdo a la información difundida, ha sido el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que ha dado el visto bueno para eliminar todas las regulaciones que giran en torno a estos vehículos, sobre todo por su ruido. Todo ello, "teniendo bastante claro que el vuelo supersónico puede tener un valor importante en el presente y en el futuro, a pesar de que el mundo esté globalizado y bien conectado gracias a una realidad como Internet".

Tal y como reza la publicación, el X-59 "no es absolutamente silencioso", utiliza un motor a reacción General Electric F414, no exactamente "educado", pero "fue diseñado para serlo en ciertas fases". De este modo, en lugar de un ruido explosivo, los que están en el suelo escucharán solo un ruido sordo, "como si escucharan la puerta de un automóvil cerrándose en la distancia". Todo esto también es posible gracias a la forma del fuselaje "y sobre todo para la disposición del motor sobre el fuselaje: con una hélice dorsal, la entrada de aire sin desviador asegura que las ondas de choque se dirijan hacia arriba, lejos del suelo".

La gestación del X-59 "no fue fácil y el camino que aún le queda por recorrer es largo". Fue presentado en enero de 2024, aunque tuvo que esperar a inaugurarse a este pasado octubre, puesto que había experimentado una serie de problemas en la computadora de control de vuelo. El vuelo inaugural duró 1 hora y 7 minutos. La aeronave ascendió a 12.000 pies (unos 3.600 metros) para llevar a cabo las primeras comprobaciones básicas de maniobrabilidad. Las velocidades probadas fueron de entre 170 y 250 nudos (unos 315-460 kilómetros por hora).

Tal y como concluye la publicación, el mundo del vuelo supersónico está viviendo un periodo de recuperación y relanzamiento, con empresas como la privada Boom Supersonic. Esta misma ha recogido pedidos y pre-pedidos por un total provisional de 130 unidades, destinadas a aerolíneas líderes como American Airlines o Japan Airlines.