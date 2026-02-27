Advierten de la hipocresía detrás del fenómeno Punch: "Muchos seres humanos no reciben ni la mitad de esa empatía"

Punch. Ese es el nombre del mono que se ha convertido en los últimos días en todo un fenómeno viral. Su historia se hizo famosa tras la publicación de un vídeo en el que se veía al animal, nacido en julio de 2025 en el zoológico de Ishikawa (Japón) y que fue rechazado por su madre al nacer, siendo atacado por otros monos.

El mamífero, tras ser arrastrado por el suelo, consiguió huir y corrió a refugiarse en un peluche del Ikea que actúa como si fuera su madre. La escena, ha llenado a todos de ternura ante la indefensión de Punch.

Ghalia Shamayleh, profesora asociada de la Essec y coautora de un artículo publicado en febrero en la revista Journal of Consumer Research sobre el intercambio de contenidos relacionados con los animales en Internet, ha explicado que el mono se ha convertido en todo un símbolo debido a que "la gente desarrolla una especie de conexión parasocial con este animal".

En ese sentido, Shamayleh ha destacado que "desde el rechazo de su madre hasta el acoso de sus congéneres, la trayectoria de Punch está marcada por emociones interesantes con las que podemos identificarnos, como el abandono o la resiliencia".

"Vemos mucha violencia en el mundo, sin que la gente se ponga de acuerdo sobre la identidad de las víctimas y la de los autores. Cada uno elige su bando. En el caso de Punch, hay consenso. Todo el mundo está con él", ha añadido la investigadora.

No obstante, en un artículo publicado en el medio de comunicación francés Le Monde también se resalta que la actitud de todo el mundo de querer 'defender’ a Punch también podría tener detrás cierta dosis de hipocresía. "Se podría ver en ello cierta hipocresía, ya que muchos seres humanos no reciben ni la mitad de esa empatía", se señala en el texto.