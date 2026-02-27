Patricia Pozo-Rosich, neuróloga, sobre el fremanezumab: "Para la migraña infantil no había ningún tratamiento preventivo aprobado hasta ahora"

Llega a España el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica. Se trata de un medicamento capaz de reducir la frecuencia de migraña (cuyos pacientes, un 95%, tardan una media de seis años en recibir un diagnóstico) en los niños de entre 6 y 17 años.

El fármaco, aunque ya había sido probado antes con adultos y se había demostrado su eficacia, "todavía debe pasar los correspondientes procesos regulatorios para su aprobación específica en edad pediátrica y hasta ahora existían muy pocos datos sólidos sobre su uso en esta población", tal y como señalan en una nota de prensa desde el Hospital Vall d'Hebron.

El ensayo, en el que ha podido participar este hospital señalado, no solo ha conseguido demostrar que es eficaz, sino que además es bastante "seguro" a la hora de prevenir esta enfermedad en niños. Los resultados han sido publicados en la revista 'The New Englad Journal of Medicine' (NEJM).

"La migraña es una enfermedad que debuta en la niñez o la adolescencia. Y para esta edad no había todavía ningún tratamiento preventivo aprobado", señala a 'El Periódico' la doctora Pozo-Rosich, quien se encarga de dirigir el centro Migraine Adaptive Brain Center, inaugurado en 2019.

En total, en el ensayo han participado unos 230 pacientes de entre 6 y 17 años de varios países. Todos ellos padecían migraña. A un grupo se les administró el fármaco, mientras que a otros se les dio un placebo. El resultado fue claro.

Aquellos que habían consumido fremanezumab tuvieron una reducción "significativamente mayor" del número de días de migraña frente a aquellos que consumieron el placebo. En total, el grupo que tomó el fármaco consiguió reducir de media cerca de 2,5 días de migraña al mes.

Qué es el fremanezumab

Según recoge la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA), el fremanezumab es "un anticuerpo monoclonal humanizado producido en células de ovario de hámster chino (CHO) mediante tecnología de ADN recombinante".

Perteneciente a una clase de medicamentos conocidos como anticuerpos monoconales, tal y como se ha mencionado con antereoridad, está indicado para los adultos que cuentan con al menos cuatro días de migraña al mes. Durante su tratamiento se recomienda controlar la presión de forma regular.

En caso de sobredosis se aconseja llamar inmediatamente a la línea de ayuda de control de envenenamiento. En caso de que la víctima presente convulsiones o se desmaye se debe llamar rápidamente a los servicios de emergencia.