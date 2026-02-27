Quinielas de los ganadores premios Goya 2026: estas son las favoritas, según las casas de apuestas

Apenas quedan unas horas para que se conozcan los ganadores de los premios Goya 2026. La 40ª edición de los galardones del cine español tendrá lugar este sábado en Barcelona en una gala presentada por el actor Luis Tosar y la cantante y actriz de doblaje Rigoberta Bandini.

218 producciones audiovisuales, entre cortos y largometrajes, de ficción y documentales cuentan con nominaciones a estos reconocimientos que, desde su creación, han premiado a numerosos rostros conocidos de la industria del cine y ha hecho que algunos largometrajes incluso batan récords de 'cabezones' ganados.

Para la edición de este año, Los domingos parte como favorita con 13 nominaciones a los premios, seguida de cerca por Sirat, que opta a 11. A estas dos grandes favoritas les siguen Maspalomas con 9 candidaturas; La cena con 8; Sorda, El cautivo y Los tigres con 7; y Romería con 6.

Sin embargo, las casas de apuestas ya tienen algunas favoritas para las principales categorías de premios como son las interpretativas protagonistas, Mejor actor y Mejor actriz; las de Mejor película y Mejor dirección.

Las películas favoritas a ganar el premio Goya en todas ellas son las siguientes:

Favorita a ganar el Goya a Mejor película

En el caso de la categoría de Mejor película, hay prácticamente unanimidad por Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. La cinta, protagonizada por una jovencísima Blanca Soroa, narra la historia de una joven de 17 años que quiere convertirse en monja, con todos los conflictos internos y externos que esto le conllevará.

La cinta ha arrasado en taquilla y ha generado un intenso debate público sobre la religión, la vocación y el mensaje que plantean los distintos personajes de la película. Sobre ello, la propia Ruiz de Azúa habló en su entrevista con El HuffPost.

"Sabía que estaba manejando puntos de vista muy distintos y muy enfrentados, tanto en la familia de Los domingos como en la sociedad. Pero, precisamente, para mí eso era lo interesante, ser muy honesta con esos puntos de vista, llevarlos como al extremo y ver hasta dónde se embocaba eso, que fuera un espejo para el espectador y sacara sus propias conclusiones, entendiendo a unos y a otros", señaló entonces.

En las casas de apuestas, las siguientes favoritas en la tendencia son Sirat y Sorda, aunque ambas a una distancia bastante abultada de la cinta de Ruiz de Azúa.

Favorita en la categoría de Mejor dirección

De nuevo, Alauda Ruiz de Azúa aparece como favorita para hacerse con el 'cabezón' a Mejor dirección por Los domingos. La cineasta de Barakaldo podría hacerse con su segundo reconocimiento después de que en 2023 ganase el premio Goya a Mejor dirección novel por Cinco Lobitos.

En este caso, según las tendencias de las casas de apuestas, la distancia es algo menos abultada con el siguiente favorito: Oliver Laxe, por Sirat, cinta que representará a España en los premios Oscar 2026. Sin embargo, la directora de Los domingos sigue siendo la clara favorita.

De esta forma, si las predicciones se cumplen, Ruiz de Azúa se uniría a un selecto listado de mujeres que se han hecho con el Goya a Mejor dirección, que solo han ganado Icíar Bollaín con Te doy mis ojos (2004) e Isabel Coixet, en dos ocasiones, por La vida secreta de las palabras (2006) y La librería (2018).

Favorito a Mejor actor

A pesar del dominio casi generalizado de Los domingos, en la categoría de Mejor actor el favorito rotundo es José Ramón Soroiz por su papel como Vicente en Maspalomas, una cinta que retrata la vejez LGTBIQ+ y cómo un hombre de 74 años se ve obligado a volver al armario al entrar en una residencia.

Soroiz se hizo ya con la Concha de Plata en San Sebastián y con el premio Feroz a Mejor actor protagonista, situándose así como uno de los claros favoritos frente a otros nombres como Manolo Solo por Una quinta portuguesa o Mario Casas por Muy lejos.

Favorita a Mejor actriz

En el caso de la categoría protagonista de interpretación femenina, la gran favorita vuelve a ser de Los Domingos: Patricia López Arnáiz, que da vida a la tía de esa joven Ainara que quiere entrar al convento con las monjas y que busca quitarle la idea de la cabeza.

A ella la siguen, aunque con bastante distancia en las apuestas Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla y Nora Navas por Mi amiga Eva. En el caso de que esta apuesta se materializase, López Arnáiz se haría con el tercer premio por este papel de la temporada tras el premio Feroz 2026 a la Mejor actriz protagonista y el premio Forqué 2025 a la Mejor interpretación femenina.

Esta es la cuarta nominación al Goya de López Arnáiz, que ya se hizo con un 'cabezón' a Mejor actriz por su papel en Ane en 2021.