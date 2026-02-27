Al menos un muerto y 39 heridos en Milán al estrellarse un tranvía contra un edificio

Al menos una persona ha muerto y 39 han resultado heridas al descarrilar un trranvía en Milán y estrellarse contra un edificio este viernes. De los heridos, tres se encuentran en estado grave y han sido trasladados al Hospital Niguarda, según han detallado las autoridades.

El suceso, que ha desatado la movilización de cinco unidades de bomberos, ha tenido lugar poco después de las 16:00 en la céntrica calle de Vittorio Veneto. El tranvía accidentado cubría la ruta desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia de la ciudad milanesa.

Las primeras investigaciones, según fuentes próximas a L'Stampa, apuntan a un exceso de velocidad del tranvía como motivo del descarrilamiento, tras lo que el vehículo arrolló a un transeúnte. El accidentado es un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán unas semanas antes, precisamente en respuesta al

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, ya se encuentra en la escena del siniestro y ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo.