13 'looks' y vestidos que han hecho historia en los Premios Goya: de Penélope Cruz de Versace al kimono de Rosalía
Penélope Cruz, Rosalía y Silvia Abascal, en la alfombra roja de los Premios Goya

La alfombra roja de los Goya es una de las más fotografiadas del año.

alt="alt="Penélope Cruz, de Atelier Versace en 2010""
  Penélope Cruz, de Atelier Versace en 2010El vestido blanco de la actriz sigue siendo uno de los más recordados que ha lucido la protagonista de 'Volver'. La melena con volumen que dejaba el rostro despejado y los pendientes largos coronaron un 'look' ganador. Gamma Rapho via Getty Images
alt="alt="carmen""
  Carmen Calvo, de Ágatha Ruiz de la Prada en 2006La entonces Ministra de Cultura sorprendió a todos en la alfombra roja con este inolvidable vestido multicolor cargado de lazos y de colores. Getty Images
alt="alt="Rosalía, de Juan Vidal en 2019""
  Rosalía, de Juan Vidal en 2019Hay imágenes que definen una era y esta es una de ellas: Rosalía con 'El mal querer' recién salido del horno con sus habituales plataformas y un kimono de Juan Vidal sobre la alfombra roja. Horas después, la artista deslumbró con su versión de 'Me quedo contigo'.Juan Naharro/Getty Images
alt="alt="Silvia Abascal, en 2011 de Lorenzo Caprile""
  Silvia Abascal, de Lorenzo Caprile en 2011La actriz triunfó con un vestido clásico cargado de lentejuelas en color champán con una gran cola de tul negro. Carlos Alvarez/Getty Images
alt="alt="Paz Vega, Tom Ford para Yves Saint Laurent en 2002""
  Paz Vega, de Tom Ford para Yves Saint Laurent en 2002Deconstruido, corto y con transparencias que dejaban a la vista el pecho de la actriz, Vega causó estupor en la alfombra roja con un vestido que ha pasado a ser uno de los más recordados de la historia de los premios. Getty Images
alt="alt="Elena Anaya, de Lanvin en 2012""
  Elena Anaya, de Lanvin en 2012Anaya se vistió para ganar con este vestido de corte asimétrico con decenas de capas de tul combinado con un gran collar en forma de pájaro. Esa noche, se llevó el Goya a casa por 'La piel que habito'. Getty Images
  Carolina Yuste, de Alexander McQueen en 2025Hace un año, la actriz arriesgó con un conjunto poco habitual en las alfombras rojas combinando una falda plisada asimétrica con un chaleco y una camisa de mangas abullonadas y cuello de esmoquin. Lo remató con botas de plataforma.GTRES
alt="alt="Elsa Pataky, de Versace en 2008""
  Elsa Pataky, de Versace en 2008La actriz hizo uno de sus tradicionales posados, un Pataky, con este Versace empolvado con aberturas, pedrería y mangas semitransparentes. Para la ocasión, la estrella se animó con un moño trenzado con flequillo. WireImage/Getty Images
alt="alt="Eduardo Casanova, de Mans Concept en 2020""
  Eduardo Casanova, de Mans Concept en 2020No siempre es fácil ver a hombres ir más allá del esmoquin negro en la alfombra roja, pero Eduardo Casanova es de los que arriesga. Uno de sus 'looks' más recordados de los Goya es este traje blanco con fajín, capa y guantes de plumeti. Juan Naharro/Getty Images
alt="alt="Ana Belén, de Delpozo en 2017""
  Ana Belén, de Delpozo en 2017La estrella recogió su Goya de Honor con este escultórico vestido de Delpozo firmado por Josep Font con una delicada falda plisada y una gran flor. Juan Naharro Gimenez/Getty Images
alt="alt="Nieves Álvarez, de Stéphane Rolland de 2013""
  Nieves Álvarez, de Stéphane Rolland de 2013La modelo suele confiar en Stéphane Rolland para los Goya, pero este diseño en blanco y negro con una escultórica rosa roja es uno de los más recordados de los premios. Getty Images
  Aitana Sánchez-Gijón, de Carolina Herrera en 2025La actriz brilló con este voluminoso vestido bicolor de Carolina Herrera para recibir el Goya de Honor por su trayectoria. Además, Sánchez-Gijón lució joyas de la colección de serpiente de Bvlgari.GTRES
alt="alt="Maribel Verdú, de Dior en 2013""
  Maribel Verdú, de Dior en 2013Verdú triunfó esa noche con su Goya por Blancanieves y para recogerlo llevó un aplaudido diseño de Raf Simons para Dior con una voluminosa falda con flores estampadas. Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
