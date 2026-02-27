Yolanda Ramos confiesa que pasó hambre en los inicios de su carrera: "Me acordaré toda la vida"
Cuenta que tuvo que pedir comida a una vecina.
La actriz y humorista Yolanda Ramos ha estado El podcast de final de mes, de imagin, donde ha hecho un repaso a su trayectoria personal y profesional. En los últimos años su fama ha ido in crescendo tras aparecer en series emblemáticas como Paquita Salas.
No obstante, Yolanda Ramos no se percibe a sí misma como una persona muy conocida. "Tengo disonancia con eso. No tengo la sensación de la fama. Y no voy de humilde porque eso me hace perder dinero", ha asegurado la actriz catalana.
La charla, conducida por Miki Núñez, ha girado principalmente en torno al tema del dinero, eje central de este podcast. "Tengo gestor, pero luego nunca voy", ha confesado la actriz, que se ha sincerado sobre cómo maneja sus cuentas y su patrimonio.
Yolanda Ramos ha contado que pidió un préstamo para una casa de Cádiz. "Era una época que trabajaba, pero es que no me daba. A veces, cuanto mejor te ganas la vida... pero yo he pasado por eso también. Yo me fui a Mallorca y pasé hambre", ha contado la catalana.
"Le pedí un bocadillo a la vecina"
"No muchos días, pero pasé hambre. Un día", ha dicho entre risas. Aunque seguidamente ha confesado que le pidió comida a una vecina: "'Es que tengo mucha hambre, ¿me puede dar usted un bocadillo de queso?' Me acordaré toda la vida", ha confesado Yolanda Ramos.
Asimismo, se ha retrotraído a sus orígenes, asegurando que viene "desde cero". "Mi familia era normal. No hemos pasado hambre", ha asegurado la actriz, dejando clara que su situación económica de partida no era la más boyante.
Una situación muy diferente a la que vive ahora. La humorista ha contado en El podcast de final de mes cuál es su principal fuente de ingresos. "No te la puedo decir", ha dicho, para después contradecirse y confesar que la publicidad de marcas es la actividad que le reporta mayores beneficios.
"Cuando cobro creo que soy rica"
"Algunos anuncios que he hecho se han hecho virales porque son una cosa muy chula. Siempre he querido hacer anuncios", ha relatado a Miki Núñez, que también le ha preguntado por sus inversiones.
Yolanda Ramos ha dicho que no invierte porque es muy "cagueta". "Cuando cobro me creo que soy rica. Tengo una manera muy infantil de llevar mis finanzas", ha asegurado la actriz, que ha dado las gracias por tener trabajo desde hace "unos años".
"Eso hace que te descuides un poco", ha afirmado justo antes de dar un consejo para no llevarse sustos con la economía. "No mirar nunca tu cuenta corriente porque si hay algo de repente que no sabes quién te lo ha cobrado y de dónde viene, el fin de semana que te espera...", ha relatado entre risas.