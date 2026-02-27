Un usuario anónimo de 4Chan publicó la muerte de Epstein 38 minutos antes que nadie, usaba jerga médica precisa y el FBI nunca pudo identificarle: los archivos desclasificados revelan cómo se perdió el rastro

De entre los muchos interrogantes que rodean al depredador sexual Jeffrey Epstein, uno de los mayores es cómo una persona anónima se adelantó a toda la prensa mundial haciendo pública su muerte 38 minutos antes que nadie.

Fue a las 8:16 del 10 de agosto de 2019 cuando un usuario anónimo del foro 4Chan publicó lo siguiente: "No me preguntéis cómo lo sé, pero Epstein murió hace una hora por ahorcamiento, paro cardíaco. Haced una captura de pantalla".

No fue hasta 38 minutos más tarde cuando Aaron Katersky, periodista del medio de comunicación estadounidense ABC News publicó en su perfil de la entonces red social Twitter (ahora X) que Jeffrey Epstein había muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (EEUU).

Tal y como recoge Business Insider, en los archivos de Epstein recientemente desclasificados se informa de que el Departamento de Justicia de EEUU intentó, sin éxito, identificar al usuario que publicó ese mensaje de forma anónima en el foro 4Chan.

En concreto, el Departamento de Justicia de EEUU se puso en contacto con 4Chan para recopilar la dirección IP de quien adelantó que Jeffrey Epstein se había quitado la vida en prisión. Haciendo uso de esa información proporcionada por 4Chan, los fiscales citaron a AT&T con el objetivo identificar a la persona. Sin embargo, el uso de una dirección IP dinámica hizo que no se pudiera revelar su identidad.

"AT&T no puede proporcionar ninguna información en respuesta a la demanda legal porque AT&T no mantiene registros en el curso normal de sus actividades que asocien cuentas o dispositivos individuales con direcciones IP dinámicas inalámbricas", expresó un empleado de AT&T en respuesta a la citación de la justicia estadounidense.

Utilización de jerga médica precisa

Durante la investigación de ese usuario anónimo de 4Chan, uno de los aspectos más llamativos fue que el individuo utilizaba jerga médica precisa en algunas de sus publicaciones en el foro.

"Al responder a las preguntas de otros usuarios, dio respuestas que parecían fluidas en jerga médica, según muestran las capturas de pantalla de las publicaciones. Dijo que su cuerpo fue intubado, se le administró líquido y fue trasladado a una sala de urgencias en el bajo Manhattan", señalan desde Business Insider.

No obstante, pese a contar con esa información, el Departamento de Justicia de EEUU fue incapaz de identificar a la persona que primero informó sobre la muerte de Jeffrey Epstein.