PP, Vox y Junts tumban el escudo social: Rufián repite uno de sus 'hits' y lo resume en tres palabras

El Congreso ha tumbado el decreto del escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts, rechazando así la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable.

Por contra, la revalorización de las pensiones ha salido adelante pese al voto en contra de Vox. Una decisión que el Gobierno y sus socios parlamentarios han calificado de "vergüenza".

Gabriel Rufián ha ido más allá, reaccionando en X a los votos en contra de los tres partidos de derecha. Y lo ha hecho replicando las mismas palabras que ya utilizó semanas antes cuando hace un mes ocurrió lo mismo en el Congreso.

"Feijóo. Abascal. Puigdemont", ha dicho el portavoz de ERC. En la ocasión anterior, Rufián ya dijo que pese a tener diferentes votantes tienen los "mismos amos". Una idea que ha reiterado en muchas ocasiones.

Rechazo a topar los precios de servicios esenciales en situaciones de emergencia

Objetivo de la medida : El Ministro de Consumo defendió que el decreto buscaba frenar el lucro "sin escrúpulos" de multinacionales que suben precios impunemente durante catástrofes, aclarando que no afectaba al pequeño comercio.

: El Ministro de Consumo defendió que el decreto buscaba frenar el lucro "sin escrúpulos" de multinacionales que suben precios impunemente durante catástrofes, aclarando que no afectaba al pequeño comercio. Justicia social : Grupos como ERC y Bildu calificaron de "ruin y mezquino" lucrarse con la tragedia, defendiendo que el Estado no puede ser un espectador pasivo. Sumar acusó a la oposición de servilismo con los poderosos.

: Grupos como ERC y Bildu calificaron de "ruin y mezquino" lucrarse con la tragedia, defendiendo que el Estado no puede ser un espectador pasivo. Sumar acusó a la oposición de servilismo con los poderosos. Precedentes territoriales : Coalición Canaria recordó el encarecimiento de alquileres tras el volcán de La Palma, y el BNG denunció el alza desorbitada de precios en vuelos durante los incendios en Galicia.

: Coalición Canaria recordó el encarecimiento de alquileres tras el volcán de La Palma, y el BNG denunció el alza desorbitada de precios en vuelos durante los incendios en Galicia. Seguridad ciudadana: El PNV subrayó que la norma aportaba seguridad sin obligar a nadie a vender a pérdidas.