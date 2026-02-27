Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Susan Sarandon se rompe al agradecer el apoyo de España a Gaza y recordar que ella viene de "un lugar donde hay censura y represión"
Susan Sarandon se rompe al agradecer el apoyo de España a Gaza y recordar que ella viene de "un lugar donde hay censura y represión"

La actriz, Goya Internacional 2026, agradeció la posición de España a favor de Palestina, alabó a Pedro Sánchez y criticó la censura en Estados Unidos.

Guillermo Álvarez Corrales
Susan Sarandon en el encuentro previo a los Goya 2026 en Barcelona
Susan Sarandon en el encuentro previo a los Goya 2026 en Barcelona

Susan Sarandon es la quinta actriz que recibe el Goya Internacional, un premio que cumple un lustro y que ha distinguido a la estadounidense por una brillante carrera en la que destacan películas como 'Thelma y Louise', 'Pena de muerte', El Cliente o The Rocky Horror Picture Show.

Un día antes de la gala de la 40º edición de los Goya, la intérprete participó en un acto público en el que terminó emocionándose y derramando lágrimas. El motivo fue, como ella misma ha señalado, que España es un país que se ha atrevido a denunciar lo que ocurre en Gaza.

“Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros” en Estados Unidos, ha manifestado Sarandon, que ha añadido que “el silencio es muy peligroso, deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenacen con no volver a trabajar jamás”.

