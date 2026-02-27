Trump amenaza a Cuba con "quizás" llevar a cabo una "toma de control amistosa"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado este viernes una nueva amenaza a Cuba, tras dejar caer que su nación tal vez opte por "una toma de control amistosa" del país. El estadounidense ha dicho estas palabras en la Casa Blanca, de forma previa a su viaje a Texas y en plena escalada de tensión entre Washington y La Habana.

Allí, el republicano ha dicho que está en "serios problemas" y que Estados Unidos podría hacer algo "muy positivo" para los cubanos que se encuentran exiliados, un argumento similar al que utilizó con Venezuela.

"El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma amistosa de Cuba", ha señalado a la prensa cubana en la Casa Blanca tras ser preguntado por los siguientes pasos que dará EEUU en la Isla.

Las declaraciones del mandatario republicano llegan apenas un par de días después de que la Isla anunciase la muerte de cuatro tripulantes y al menos seis heridos de una embarcación de EEUU tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas cerca de la costa, cerca de la provincia de Villa Clara.

También llegan después de que la Administración Trump decidiese imponer un asedio petrolero al país y exigiese a sus mandatarios alcanzar un acuerdo. Aunque es cierto que más tarde, el pasado miércoles, relajó dicho bloqueo impuesto y autorizó la reexportación de crudo venezolano al territorio latinoamericano (con algunas restricciones eso sí).

Este jueves, según dio a conocer el diario Herald, el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el exdictador cubano Raúl Castro para hablar de una posible reducción de las sanciones a la isla. Sin embargo, no se conoce cuáles fueron los puntos que trataron de forma exacta.