Un agricultor tropieza con más de 500 millones de euros en su finca y el gobierno acude al descubrir el dueño original

La realidad a veces supera la ficción. Como si del guion de una película se tratara, un agricultor del departamento colombiano de Antioquia ha hallado más de 500 millones de euros enterrados en su finca.

Tal y como narran los medios locales, todo ocurrió cuando el hombre estaba realizando excavaciones con el objetivo de ampliar una zona cultivable. Durante ese trabajo, a más de un metro de profundidad, encontró unos extraños barriles metálicos oxidados.

Tras abrirlos, el hombre descubrió que dentro había numerosos fajos de dólares estadounidenses (600 millones) que se encontraban en perfecto estado de conservación, por lo que avisó a las autoridades colombianas.

Y la principal hipótesis con la que trabaja el Gobierno de Colombia en estos momentos es que esa ingente cantidad de dinero habría sido depositada en ese lugar de Antioquia por el Cártel de Medellín.

De esta forma, parte de la finca del agricultor se convirtió entre la década de 1980 y 1990 en uno de los famosos "escondites" del cártel dirigido por el conocido narcotraficante Pablo Escobar.

El Cártel de Medellín adoptó esa práctica, la de esconder el dinero en lugares de difícil acceso, debido a que los flujos de efectivo procedentes del tráfico de cocaína eran tan gigantescos que no era posible ni su blanqueamiento ni su gestión.

El agricultor colombiano que ha encontrado el dinero ha pedido permanecer en el anonimato ante el riesgo de convertirse en objetivo de grupos criminales que podrían reclamar el hallazgo.