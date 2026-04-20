Ahmed, 35 años, saharaui, trabaja en un hotel de cinco estrellas en Ibiza y duerme en una cabaña de madera y cartón: el martes será desalojado junto a otras 130 personas

Presenciar en tu día a día una vida repleta de lujos y tú, en cambio, no tener ni un lugar en el que vivir con dignidad. Esa situación es la que está sufriendo Ahmed, un saharaui de 35 años que trabaja en un hotel de cinco estrellas en Ibiza y duerme en una cabaña de madera y cartón.

Su caso no es una excepción en la isla. Los precios del alquiler son inasumibles y muchas personas se ven obligadas a vivir en ese tipo de 'construcciones', en tiendas de campaña o en caravanas.

Tal y como informa El País, Ahmed vive en un terreno salpicado de infraviviendas situado en la zona de Sa Joveria, junto al hospital de Can Misses de Ibiza. Este martes 21 de abril será desalojado de ese lugar junto a otras 130 personas.

En concreto, el desahucio "afecta a unas 130 personas, según recuentos realizados por la Policía Local de Ibiza y los servicios sociales del Ayuntamiento, aunque tras la notificación del desahucio muchos de sus habitantes han decidido trasladarse a otros lugares y la cifra se ha rebajado a algo más de 70 personas", detallan desde el citado medio.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero (PP), ha expresado, en declaraciones a El País, que "la ciudad de Ibiza tiene un problema importante de vivienda, pero no podemos tolerar desde la administración que esto se convierta en un hábito de vida".

El equipo de gobierno dirigido por Triguero lleva meses trabajando para evitar ese tipo de asentamientos en la isla. El objetivo es acabar con "esta forma de vida habitual que se estaba extendiendo por la ciudad".

El regidor, además, ha asegurado que la Policía Local va a vigilar que las personas desalojadas no se establezcan en otro solar de la isla. "Entendemos que de forma natural estas personas se desplazarán a otras ubicaciones y nosotros tendremos una vigilancia permanente. Se pueden trasladar a otros municipios, quizás sí", ha afirmado Rafael Triguero.