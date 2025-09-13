Al menos 14 heridos, uno de gravedad, en la explosión de un bar en Puente de Vallecas (Madrid)

Al menos 14 personas han resultado heridas después de una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas. Uno de los heridos se encuentra herido de gravedad. Según ha informado este sábado Emergencias Madrid, se han trasladado a la zona 13 dotaciones de Samur-PC y 17 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del SUMMA 112.

Por el momento, tanto los bomberos, que se encuentran operando en el descombro del local y el control de edificio, como la policía local, que está regulando el tráfico de la zona (pues la calle ha sido cortada), se encuentran en la zona.

