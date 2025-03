Alarma en el bus de Zaragoza por el crecimiento de la nueva estafa con las tarjetas

En un mundo donde la tecnología y la digitalización avanzan a pasos agigantados, las estafas también se reinventan y se vuelven cada vez más sofisticadas. Los ciberdelincuentes aprovechan cada nueva plataforma para diseñar fraudes que, a primera vista, parecen ofertas irresistibles pero que esconden trampas peligrosas. Algo así ha ocurrido recientemente en la red de transportes de Zaragoza.

En medio de la reestructuración de las líneas de autobús en la ciudad, se ha detectado un nuevo fraude que involucra la venta de tarjetas de transportes. Según informan fuentes oficiales, los delincuentes utilizan las redes sociales para engañar a los ciudadanos ofreciendo una supuesta tarjeta que permite viajar gratis en autobuses y tranvías durante seis meses por tan solo dos euros.

Para ello utilizan un mismo truco que ya se ha repetido en ocasiones anteriores: un perfil falso en Facebook que se hace pasar por Avanza, la compañía encargada del transporte público en la ciudad. Desde dicha cuenta anuncian esta promoción como parte de un supuesto aniversario. La publicación incluye imágenes de autobuses urbanos, tranvías y un bono de transporte habitual, con el fin de añadir credibilidad al engaño.

Hay que estar alerta

Para atraer a un mayor número de víctimas, la cuenta falsa llamada ‘Transporte público en Zaragoza’ anuncia que solamente hay 500 tarjetas disponibles. De esta forma, crean una falsa sensación de exclusividad e instan a los interesados a pulsar en un enlace fraudulento de Malta para adquirir la supuesta tarjeta. Avanza ha reaccionado de inmediato utilizando sus canales oficiales para advertir a los usuarios.

"Si ves esta publicación en Facebook, no caigas en la trampa, es una estafa", asegura la empresa. Además, pide a todo el mundo que "no haga clic en el enlace", "denuncie" y "bloquee el perfil", recordando que todos los puntos de venta y recarga de tarjetas de bus son físicos y se pueden encontrar a través de su página web. Esta no es la primera vez que Avanza tiene que advertir a los usuarios de un fraude como este, ya que en septiembre ya alertaron del mismo caso.

Las autoridades y la propia empresa recalcan la importancia de informarse a través de los canales oficiales y de extremar las precauciones en redes sociales para evitar caer en trampas similares. Con este nuevo intento de fraude, se refuerza el mensaje de mantenerse alerta ante ofertas demasiado buenas para ser reales, ya que los ciberdelincuentes cada vez mejoran más sus tácticas de engaño.