Alegría entre los biólogos tras el regreso de una mariposa en peligro de extinción desaparecida de su hábitat durante 30 años

Una pequeña mariposa en peligro de extinción ha llevado una enorme alegría a los biólogos del norte de Jutlandia. Tras más de tres décadas de ausencia, la Agriades optilete, una mariposa conocida como 'arándano azul', ha reaparecido en Hals Mose, cerca de Aalborg, un hito que marca los esfuerzos de restauración de hábitats naturales en Dinamarca.

El hallazgo fue recibido con euforia opr Flemming Helsing, biólogo del municipio de Aalborg, quien lo considera una recompensa a tantos años de trabajo. "Mi reacción fue: 'Basta, lo que estamos haciendo sirve de algo. Funciona. Es fantástico ver que lo que funciona en teoría también funciona en la práctica'", expresa en declaraciones recogidas por varios medios.

El proyecto de restauración comenzó en 2022, cuando antiguos campos agrícolas fueron convertidos en pantanos, recreando así las condiciones ideales para el regreso de especies vulnerables. Desde entonces, los especialistas han monitoreado la zona con la esperanza de que esta mariposa encontrara nuevamente un hogar en la región.

Esta esperanza se convirtió en realidad este año, cuando Helsing y su equipo observaron una decena de mariposas en solo 20 minutos. "Esto significa que las mariposas se habían establecido y que no era solo una mariposa vagabunda", explica el biólogo. Su vuelta sorprendió a todos, ya que "rara vez regresan porque las buenas áreas naturales están demasiado separadas".

La recuperación de esta especie en Hals Mose contrasta con su situación en otras partes del país. Ha desaparecido casi por completo de Selandia y Fionia, regiones donde antes era común. Según los registros de Arter, en 2025 se han documentado 89 avistamientos de estos ejemplares, distribuidos principalmente en diversas zonas de Jutlandia y en algunos puntos del sur de Zelanda. Cerca de la mitad de esos registros han sido validados de forma oficial.

Por su parte, un estudio de la Universidad de Copenhague publicado en 2023 reveló que el número de hábitats de mariposas raras, incluida esta, cayó un 72% entre 1993 y 2019, pasando de 565 a solo 158.

La principal causa de esta pérdida es la transformación del entorno natural por actividades humanas: agricultura, urbanización e infraestructuras. El éxito en Hals Mose, sin embargo, demuestra que aún hay esperanza cuando se apuesta por restaurar los ecosistemas.