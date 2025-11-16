Alerta en Andalucía tras ver el primer ejemplar de 'medusa invertida' en sus aguas

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha confirmado la presencia en aguas andaluzas de la medusa Cassiopea andromeda, una especie alóctona originaria del mar Rojo y del Indo-Pacífico. El ejemplar ha sido encontrado en el puerto de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). Según un comunicado de la Junta de Andalucía remitido a los medios, el hallazgo, verificado por especialistas tras su observación por un centro de buceo local, supone la primera cita de esta especie en el medio marino andaluz.

De este modo, la especie es popularmente conocida como 'medusa invertida de manglar' por la posición que adopta sobre el fondo marino, con los tentáculos orientados hacia arriba. Además, Cassiopea andromeda ha sido vista exclusivamente en el citado puerto almeriense.

Asimismo, se trata de una especie lessepsiana, que ha accedido al Mediterráneo a través del canal de Suez. Se conoce desde 1903 en Chipre y comenzó a extenderse por el Mediterráneo oriental a finales del siglo XX, con registros en Grecia, Libia, Malta, Italia (Sicilia) y Túnez desde 2010.

El Ejecutivo andaluz no descarta que el progresivo calentamiento de las aguas mediterráneas favorezca la llegada de especies tropicales, aunque también considera posible un escape vinculado a la acuariofilia, dada su localización confinada en un entorno portuario.

Entre los efectos que suscita con el contacto humano, como otras medusas, es urticante, con una picadura de intensidad media. Sin embargo, no representa un riesgo para las personas, al encontrarse en una zona portuaria donde el baño está prohibido.

Aunque su distribución actual es limitada y no se considera una amenaza inmediata para las especies autóctonas, la Administración andaluza estudia medidas de control y eventual erradicación, dada su capacidad de dispersión. En esta línea, la Junta ha solicitado la colaboración de clubes de buceo, entidades científicas y ciudadanía para comunicar la detección de especies desconocidas o potencialmente exóticas, y recuerda la prohibición de liberar ejemplares alóctonos en el medio natural.