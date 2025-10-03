Alex Tensso, camionero, sobre lo que gana al mes y sus objetivos de ahorro: "La primera nómina de agosto fue de 4.171,31 euros netos"

Ser camionero es una de las profesiones más duras y menos valoradas en la sociedad. Pocas veces se habla del esfuerzo físico y emocional que implica pasar días y semanas en la carretera, lejos de casa y a merced de las condiciones del tráfico y el clima. Sin embargo, los camioneros son esenciales para el funcionamiento de la economía, pues garantizan que los productos lleguen a su destino.

Alex Tensso, un camionero y emprendedor, ha decidido compartir con sus seguidores en redes sociales algunas curiosidades sobre su trabajo y ha revelado su salario mensual. A través de un video, el conductor enseñó a su audiencia cuánto gana al mes y las dificultades que conlleva su trabajo.

En el video, Alex explica que tras un tiempo alejado de la carretera para dedicarse al emprendimiento, decidió regresar al volante con un objetivo claro: "He vuelto al camión durante tres meses para ahorrar 10.000 euros y luego seguir con el emprendimiento". Durante su primer mes de vuelta al trabajo, en agosto, recibió una nómina de 4.171,31 euros netos. Sin embargo, no todo ese dinero se destina a sus ahorros.

El conductor afirmó que gastaba 398 euros en comida, 127 euros en suscripciones de entretenimiento como Netflix, Spotify e internet ilimitado para toda Europa, y otros 39 euros en pequeños gastos personales, como hacer la colada. Al restar estos 564 euros de sus ingresos, su ahorro neto fue de 3.608,31 euros en ese mes.

"Los 10.000 euros son una meta bastante realista, aunque no es sencillo", comentó Tensso, quien recalcó que su salario no es fijo, sino que depende de la cantidad de trabajo realizado: "A más trabajo, más cobro, y a menos trabajo, menos cobraría también".

Alex, que se especializa en el transporte de vehículos con camiones porta coches, también aprovechó la ocasión para agradecer a la empresa con la que trabaja, que le ha brindado una experiencia satisfactoria, permitiéndole encontrar un equilibrio entre la exigencia del trabajo y su bienestar. Sin embargo, puntualizó que su salario no es igual al del de todos los camioneros en España, ya que cada uno depende de factores como el tipo de carga que transporta, las horas trabajadas y la empresa para la que laboran.