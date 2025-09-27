Un camionero pierde 171.500 euros apostando en solo 5 días e, insatisfecho, se presenta en comisaría: "Las máquinas en las que jugué estaban vacías"

Un camionero rumano perdió hasta 171.500 euros tras pasarse cinco días apostando en las dos mismas máquinas tragaperras. Tras no ganar ningún premio el hombre llegó, incluso, a presentar una denuncia ante la policía al afirmar que estaban manipuladas.

El hombre, convencido de que estas máquinas siempre dan algo de dinero, pasó un largo período jugando, incluso tras no obetener ganancias. "Jugué durante una semana en la misma sala y en las mismas dos máquinas, para que nadie me sacara dinero", reveló al medio rumano Libertatea.

"Jugaba durante el día y, por la noche, reservaba mi asiento en esas máquinas para el día siguiente, así que volvía a los mismos sitios y volvía a empezar. Esas máquinas no me devolvieron ni un solo leu, a pesar de que tienen un porcentaje de retorno del 92% o 97%. Las máquinas en las que jugué estaban vacías", aseguró al mismo medio.

Tras el enfado por haber perdido tanto dinero sin haber ganado ni una moneda llamó a la policía y afirmó que, inmediatamente después de dejar él las máquinas, dos hombres se presentaron, las abrieron y revisaron.

"Ese mismo día, las máquinas fueron trasladadas a otro condado. Los filmé a escondidas y luego seguí el coche que transportaba los dispositivos. No los llevaron a otra agencia, sino a una bodega. Entregué las imágenes al expediente", dijo el hombre.

Sin embargo, a pesar de este exhautivo seguimiento, la empresa informó que la persona captada en las imágenes citadas por el cliente era, en realidad, un empleado de un organismo autorizado. Tras un años de investigaciones, las autoridades establecieron que la actividad se desarrolló de acuerdo con las disposiciones legales.