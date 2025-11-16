Andrea, española en Suiza trabajando en un hotel: "Lo que hemos ahorrado en dos meses y medio son 5.000 euros"
Trabajar fuera puede ser una oportunidad para ahorrar sin dejar de vivir bien, aunque también deja entrever el contraste con lo que se puede conseguir en España.
Andrea y su pareja decidieron hacer lo que muchos jóvenes españoles se plantean: probar suerte fuera. Hicieron las maletas, cruzaron los Alpes y acabaron en Suiza, trabajando en un hotel con un objetivo claro: juntar dinero. Lo sorprendente es que en apenas dos meses y medio lo consiguieron, y sin renunciar a disfrutar del día a día, tal y como recoge mundodeportivo.
“En dos meses y medio hemos ahorrado 5.000 euros”, cuenta ella en un video de TikTok que rápidamente se hizo viral. Pero lo más curioso es que lo lograron sin encerrarse en casa ni cortar todos los caprichos. “No somos un perfil ahorrador de quedarnos en casa y no gastar absolutamente nada, salimos a tomar un vino, a tomar un par de cervezas, a cenar por ahí, el otro día fuimos a esquiar…”, explica con total naturalidad.
Andrea cuenta que llegaron a Suiza el 1 de septiembre y que trabajaron “septiembre entero, octubre entero, noviembre no porque el hotel cerró y el dinero que nos pagaron lo usamos para ese mes y para viajar a Milán y luego diciembre nos incorporamos el día 10… lo que suman dos meses y medio”.
Lo suyo no va de presumir ni de compararse, aclara, sino de compartir su experiencia. “Antes de que empecéis a comentar si es mucho o poco para crear la controversia, ni para fardar de lo que ahorramos o lo que ganamos”, afirma.
Su caso refleja la atracción que ejerce Suiza para trabajadores temporales: sueldos significativamente más altos que en España, lo que permite ahorrar en un tiempo más corto, siempre que el coste de vida se controle y se comparta vivienda. El salario medio en Suiza es de alrededor de 6.788 CHF (aproximadamente 8.104 €) mensuales en bruto, según datos de la Oficina Federal de Estadística suiza para 2022, aunque las cifras varían según el sector y la región donde se trabaje.