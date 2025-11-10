Un joven sanitario en Suiza habla alto y claro: "En España ganaba 1.182 euros y aquí 5.100; en Madrid compartía piso y aquí vivo solo"

Cada vez más profesionales sanitarios españoles optan por emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones económicas más justas. En los últimos años, Suiza se ha consolidado como uno de los destinos más deseados, no solo por ofrecer algunos de los salarios más altos de Europa, sino también por su estabilidad, calidad de vida y respeto al equilibrio entre trabajo y tiempo personal.

El caso de un sanitario español que comparte su experiencia a través de la cuenta @firststepswiss en redes sociales ilustra con claridad esa brecha entre países. “En España ganaba 1.182 euros y aquí 5.100, más o menos”, afirma. Una frase breve, pero que refleja una diferencia abismal que ha llevado a muchos de sus colegas a seguir el mismo camino.

Pese a que los salarios son considerablemente más altos en Suiza, el coste de vida también lo es, y eso obliga a analizar con detalle el balance real. El propio profesional compara ambos escenarios: “En Madrid compartía piso y en Suiza vivo solo. La diferencia es de casi 1.000 euros”. En España pagaba 400 euros por una habitación, mientras que en el país helvético el alquiler asciende a 1.380 euros mensuales.

A este gasto hay que sumar el seguro médico, obligatorio en Suiza, con un coste de 264 euros al mes. También los desplazamientos para visitar a su familia, que suponen unos 200 euros mensuales. En alimentación, sus compras pasaron de 250 euros en España a 400 euros en Suiza, y el presupuesto de ocio aumentó de 200 a 500 euros. Incluso los servicios básicos muestran un contraste notable: el móvil y el WiFi cuestan allí 120 euros, frente a los 35 euros que pagaba antes. El transporte público se encarece de 60 a 128 euros, y el gimnasio pasa de 20 a 45 euros mensuales.

Aun así, la diferencia de ingresos permite un margen de ahorro que en España resultaría impensable. “Si mi sueldo en España era de 1.182 euros y mis gastos de 965, me quedaba un ahorro mensual de unos 217 euros. En cambio, en Suiza mi sueldo es de 5.100 euros y mis gastos de 3.037, lo que supone un ahorro mensual de 2.063 euros”, explica el sanitario.