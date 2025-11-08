Sara, burgalesa de 22 años trabaja en un supermercado en Suiza: "No vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes"

Una joven burgalesa decidió hace más de dos años buscar un trabajo fuera de España. Así recaló en Suiza con el objetivo de conseguir un futuro mejor, y tras trabajar de camarera y en un supermercado ahora tiene claro que no va a "volver a trabajar por mil euros".

Desde entonces el desempleo juvenil sigue siendo un problema en España. En el tercer trimestre de este año el número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 53.600 personas, lo que supone un 11,9% más que en el trimestre anterior, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 504.100 al finalizar septiembre, según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras el repunte del desempleo en este colectivo, la tasa de paro juvenil subió hasta el 25,42% a cierre del tercer trimestre, casi nueve décimas más que en el trimestre previo (24,54%). Entre julio y septiembre, el paro se disparó en 41.900 personas entre los jóvenes de 20 a 24 años (+13%) y creció en 11.700 personas entre los de 16 a 19 años (+9,1%). Mientras, entre los mayores de 55 años, el paro se incrementó en 1.900 personas (+0,4%), mientras que en la franja de 25 a 54 años subió en 4.700 (+0,3%).

"De camarera y trabajando en supermercado estoy ganando más que un ingeniero en España. No conozco ningún ingeniero que esté ganando 5.000 euros al mes", confesó Sara, de 22 años, desde su piso en Spreitenbach, una ciudad suiza a 25 minutos de Zúrich, en una entrevista en el canal de YouTube Me voy al Mundo, según publicó Business Insider.

La joven se hizo una pregunta antes de emigrar: "¿Cuál es el país que tengo más cerca de España en el que se pueda ganar bastante dinero?". La respuesta fue rápidamente Suiza, que está a solo dos horas en avión de Burgos. "En Madrid veía que no se ganaba mucho dinero y ser independiente es muy caro", por lo que decidió salir de España.

Como muchas jóvenes que se deciden por emigrar, su primer trabajo fue como au pair. "De niñera tenía un horario de 7 de la mañana a 12, media hora de pausa, y luego hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero cuando estás en casa con los niños, estás 24 horas al día, los siete días de la semana. No descansas", contó Sara.

Las condiciones eran muy duras, según aseguró. Por este trabajo cobrara unos 600 francos, al cambio unos 638 euros al mes. Un sueldo que no le permitía vivir en un país tan caro. "Un pedacito de salmón chiquitito cuesta 15 euros y vi un pollo el otro día por 50 euros", explicó. Este trabajo, sin embargo, le permitió legalizar su situación gracias a que obtuvo el permiso de trabajo.

Ahora la joven compagina dos trabajos. Uno en un supermercado con un 60% de jornada donde gana unos 2.300 euros netos y otro en un bar donde va según la necesidad del local. "Con los dos trabajos me sacaría limpios casi 5.000 francos al mes", aseguró, lo que la cambio supone más de 5.340 euros.

A pesar de esto, la joven reconoció que no cree que aguante mucho, ya que llega a casa a las 23:00 y a sale a las 5:00. "Estoy muy cansada", reveló. El idioma se ha convertido, además, en una traba a la hora de aspirar a un trabajo mejor. "El alemán es el idioma más difícil del mundo, y encima aquí es un dialecto, es suizo alemán. Llevo dos años y no entiendo ni papa", reconoció. Pero aunque a veces se le haga cuesta arriba, lo tiene claro: "No vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes. En España trabajas para vivir, trabajas para sobrevivir. Si te sobran 10 o 20 euros al mes es mucho".