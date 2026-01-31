Alcaraz y Djokovic, final de época en el Open de Australia: 'Big 2' contra 'Big 3' y los impresionantes récords en juego

Todos esperaban el duelo de siempre: Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner; el número 1 del mundo frente al 2, los que se repartieron los cuatro grandes en 2024 y 2025, cortando el dominio del 'Big 3', con el único "en pie", Novak Djokovic, el GOAT, llevándose 3 de los 4 grandes del año en 2023. Pero el serbio ha renacido y se enfrentará a Carlos, tras derrotar a Sinner en una semifinal épica.

Bueno, épicas ambas semifinales, porque Carlos sufrió ante Zverev, para doblegarle en 5 sets, con 5-3 en contra en el quinto y antes jugando set y medio casi andando debido a los calambres. Parecía que esa semi era insuperable, pero llegó Djokovic y venció contra todo pronóstico al campeón en Australia de los últimos dos años.

Aprovechó el "milagro" de sus semis, ya que no jugó un partido en cuarta ronda por lesión del contrincante y se libró de medio partido en cuartos ante Lorenzo Musetti también por lesión, cuando le iba ganando por dos sets a cero y todo indicaba que se llevaría su pase a la final ante un Djokovic inoperante. Pero tiene más vidas que un gato y sigue llegando mínimo a las semifinales de GS, como ya hiciera en año pasado en las cuatro. Un mérito increíble.

Duelo generacional, duelo de gigantes

Resultado para el destino de una final épica, que puede ser la final del siglo, y eso que ha habido varias desde el año 2001. Pero aquí estamos ante el, quizá, duelo final entre 'Big 2' y 'Big3', personalizados en el serbio y el español: uno, para batir todos los récords y ser el tenista (hombre o mujer) con más GS individuales. Sería el 25, y de paso sería el ganador más veterano en lograrlo, cuando en mayo cumplirá 39 años.

Por su parte, Alcaraz está ante un reto diferente, que le sitúa incluso para lo que parecía imposible: convertirse con el tiempo en el mejor tenista de todos los tiempos, por encima incluso de Djokovic. Para empezar, se convertiría con su primer Open de Australia en el tenista más joven en triunfar en los cuatro GS.

Los récords en juego de la final del Open de Australia entre Alcaraz y Djokovic

En el head to head Djokovic es el único jugador top 10 con el que pierde: 4 victorias para el murciano; 5 para el serbio. Disputan tercera final de Grand Slam entre sí (tras Wimbledon 2023 y 2024), con el desempate en finales mayores (ahora van 2-0 Alcaraz en finales de Slam, 5-4 para Djokovic en el H2H total).

Otro dato impresionante, en este caso de Alcaraz, es que si el partido se va a un quinto set, Alcaraz está por ahora imbatido: 14 de 14 partidos ganados cuando se han ido al quinto. Números de otro planeta.

Los récords de ambos: el GOAT frente al que puede serlo

A su edad, Alcaraz puede presumir ya de varios récords de precocidad. En cuanto a Novak, qué decir, tiene casi todos los récords del tenis en su haber y habría que ocupar varias páginas, así que resumamos:

Llegó al número 1 del ranking ATP con 19 años, uno de los más jóvenes en la historia, y se ha mantenido en el top‑3 desde muy temprano en su carrera, así como récords de precocidad en alcanzar las semifinales y finales de los cuatro GS.