Una familia estadounidense viaja a España y alucina con la reacción de la gente cuando les dicen que son de allí: "Es extraño"

La creadora de contenido estadounidense, que se hace llamar en redes sociales como @Logicandlight, ha contado en un reciente vídeo publicado, que ha alcanzado las 300.000 visitas, que su familia pasó las fiestas navideñas en varios países de Europa, entre ellos España.

"Mis padres y mi hermana fueron a Europa tres semanas durante las vacaciones y fueron a Barcelona, Portugal, Roma y luego a Sicilia, de donde es mi abuelo. Fueron con la madre del prometido de mi hermana y su novio, que son de Colombia", ha expresado al principio del relato.

Le ha sorprendido, y mucho, que su familia la llamara, ya que ella seguía en EEUU, para preguntarle, bastante alterados: "¿Qué diablos está pasando allí en los Estados Unidos?". El motivo está en la reacción que tenía la gente que iban conociendo en las distintas ciudades por donde han pasado cuando le decían que eran de allí.

Decir "soy de EEUU" provocaba la misma reacción en todos

"Cuando viajaban por Europa, había gente que iniciaba conversaciones con ellos. Y cuando preguntaban a mis padres de dónde son, dicen los EEUU, y la gente, simplemente, decía también: "¿Qué demonios está pasando allí? ¿Qué pasa con vuestro presidente?".

Les preguntó si alguien dijo algo positivo de su país. En un pequeño pueblo de Sicilia, un anciano reaccionó mal al saber que eran de EEUU, pero cuando le aclararon que no les gustaba Trump, se quedó muy aliviado.

"Ese es el sentimiento allí en Europa. No pudieron preguntar a todos, pero ese fue el sentimiento principal de la mayoría de las personas con las que hablaron, lo cual ya sabía, pero fue interesante escucharlo", ha comentado.

El país que sí aprecia a los Estados Unidos

Por experiencia personal, se le ha venido a la cabeza un país que sí es más afín a los EEUU. Según ella, Israel: "Mi amiga solía salir con alguien que vivía en Israel y cuando vino aquí en 2020, no pudo regresar a casa hasta que tuvo la gorra roja de Make America Great Again (MAGA)".

"Yo simplemente dije: ¿por qué esa obsesión? Es un poco extraño", ha concluido.