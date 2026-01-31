Sue, oncóloga diagnosticada de cáncer sin tener síntomas: "Nos centramos en estar delgados, no en estar sanos"

Padecer cáncer siendo oncóloga parece una situación irónica ¿no? Recordemos que la oncología, según la Real Academia Española, se define como la "rama de la medicina que trata de los tumores, en especial del cáncer".

El cáncer es una enfermedad que no discrimina a absolutamente a nadie, como bien lo puede decir, Sue Hwang una oncóloga diagnosticada con cáncer de mama a sus 46 años. En una entrevista para Business Insider, Hwang reflexiona sobre su experiencia y lanza un aviso urgente sobre cómo prevenir tumores malignos, especialmente ante el preocupante aumento de casos en personas jóvenes.

El error de priorizar la estética sobre la salud

"La modificación del estilo de vida es fundamental para intentar cambiar el aumento del cáncer en los jóvenes", afirma la doctora. La doctora Hwang recalca que la enfermedad no suele tener una causa única, sino que es el resultado de un conjunto de factores acumulados.

Alimentos procesados vs. salud real : Hwang es muy crítica con la cultura nutricional y confiesa que la sociedad norteamericana no está educada para comer bien: "Nos centramos en ser delgados, no saludables" .

El poder de los polifenoles: La oncóloga recomienda priorizar alimentos integrales, frutas y verduras. Estos contienen polifenoles, compuestos naturales que actúan como escudo ayudando a prevenir el daño celular que puede derivar en un tumor.

El movimiento como prioridad (y no solo en el gimnasio)

El sedentarismo es una de las grandes alarmas de la salud mundial. Para Hwang, no se trata de entrenar para un maratón, sino de combatir la inactividad crónica de nuestra era.

"Tiene que ser una prioridad que la gente salga y se mueva", añade.

Hwang insiste en que 30 minutos diarios son el mínimo negociable. Todo suma: desde un paseo intenso o ir al gimnasio hasta jugar en el parque con los hijos. Lo vital es la constancia y romper el ciclo de estar sentados frente a una pantalla.

Gestionar el estrés en una sociedad "hiperproductiva"

Vivimos en un sistema que exige una marcha constante, lo que genera un estado de alerta permanente en el organismo. Según la experta, el estrés crónico es un factor de riesgo que a menudo se subestima en las consultas.

"Somos una sociedad basada en la producción en la que sentimos que tenemos que estar trabajando siempre", explica.

Este ritmo no solo agota la mente, sino que debilita el sistema inmunitario, facilitando que el entorno sea propicio para la enfermedad. Su consejo final es claro: aprender a gestionar el dial del estrés es tan vital como la dieta o el ejercicio.