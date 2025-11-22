Anita, 34 años, quería una casa pero con un simple cálculo trazó un plan para jubilarse a los 55

Una mujer, Anita Kinoshita, residente en California, Estados Unidos, ha contado la historia de cómo empezó, con 28 años, en 2020, a ahorrar para comprar una casa y ha acabado, con el tiempo, poniendo por delante su jubilación a tener una propiedad y el motivo que la hizo cambiar de opinión.

En esos años ella ganaba alrededor de 60.600 euros al año como ingeniera de software para el Departamento de Defensa. Y, como estadounidense de primera generación proveniente de una familia de agricultores en México, ella pensaba que la mejor manera de alcanzar finalmente el llamado "sueño americano" que su familia tenía para ella era ser propietaria de una casa en EE UU. “Tuve mi primer trabajo de verdad y pensé que lo responsable que debía hacer era ahorrar para comprar una casa”, tal y como ha contado a CNBC Make It.

“En realidad, no quería comprar una casa. De hecho, estaba intentando encontrar la manera de hacer la compra con astucia”. Inicialmente, Kinoshita buscaba una propiedad con la intención de subarrendar algunas habitaciones y reducir su parte de los gastos. Tenía ahorrados unos 15.000 euros para la entrada.

“Mi visión de futuro era poder tener una familia y pasar el mayor tiempo posible con ella, sin necesidad de un trabajo de oficina. Aún así seguí adelante con lo que tenía sentido para alcanzar el 'sueño americano", afirma. “Tenía 28 años en ese momento, así que todavía me importaba lo que mi comunidad definía como éxito, y ser propietario de una vivienda formaba parte de ello. En aquel entonces, pensé que era lo responsable.”

Kinoshita quería aprender todo lo posible sobre el proceso de compra de una vivienda que estaba a punto de emprender. Y lo que fue definitivo para cambiar su visión de las cosas ocurrió cuando se matriculó en un curso de nueve semanas que enseña a las personas cómo administrar su dinero, ofrecido por la Universidad Financial Peace. Durante el módulo que trataba el tema de la jubilación en estas clases, Kinoshita utilizó una calculadora de jubilación que la ayudó a darse cuenta de que si comenzaba a contribuir un poco más a su plan, podría jubilarse con alrededor de los 55 años y comprar una casa al mismo tiempo. “De repente, la visión que tenía del futuro y la libertad y el estilo de vida que deseaba se hicieron posibles en mi mente por primera vez”, dice.

Durante dos años, Kinoshita buscó propiedades en al menos una docena y presentó cuatro ofertas. Le aceptaron una, pero luego los vendedores se retractaron. También le aprobaron la compra de una casa unifamiliar, pero hubo una discrepancia en la tasación, así que desistió del trato. Y acabó por no comprar ninguna.

“Al final me retiré porque la única forma de ser competitiva en ese momento era invertir menos y ahorrar más para el pago inicial, y no estaba dispuesta a hacer eso”, dice. “Al final, sentí que no era el momento adecuado para mí, y tampoco estaba dispuesto a invertir menos. No estaba satisfecho con mi carrera y sentía que estaba viviendo el sueño de mi padre y no el mío”, recuerda.

Entonces esta mujer cambió de estrategia. En lugar de ahorrar para la entrada de una vivienda, se propuso tener 430.000 euros invertidos en sus cuentas de jubilación. Para abril de 2022, había invertido 173.000 euros y alcanzado ese objetivo coast fire. Así que decidió dejar su trabajo. Kinoshita no es la única persona que ha optado por esperar para comprar una casa en Estados Unidos, según cuenta el mismo medio. De hecho, la edad media de quienes compran una vivienda por primera vez ha aumentado en los últimos años, pasando de 35 años, en 2023, a sólo 38 en 2024, según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de ese país.

Tras renunciar a su trabajo de tiempo completo, Kinoshita comenzó a trabajar a tiempo parcial, creando planes de estudio para la Universidad Estatal de California, Monterey Bay, y elaborando contenido en línea sobre educación financiera . Ambos trabajos le reportaron mayores ingresos que cuando trabajaba como ingeniera de software.

Kinoshita, que ahora tiene 34 años, va a esperar hasta que alcance la edad temprana conocida como coast fire, y que es a la que se tiene suficiente invertido como para jubilarse muchos antes de la edad de jubilación tradicional de 67 años. La edad coast fire , o independencia financiera, consiste, en concreto, en una estrategia de planificación económica que consiste en ahorrar e invertir lo suficiente en la juventud para que las inversiones crezcan por sí solas con un interés compuesto hasta el momento de la jubilación tradicional, sin necesidad de hacer más aportaciones.

Su edad de jubilación prevista es ahora de 45 años, y espera tener 1,3 millones de euros invertidos para entonces. “Valoro mi tiempo y mi libertad un poco más que la propiedad de una vivienda. Ahora, mirando hacia atrás, creo que si hubiera comprado la casa, me habría sentido atrapada en mi carrera”, afirma.

En la actualidad, Kinoshita y se ha mudado recientemente junto a su marido a un barrio de California donde les gustaría tener una casa algún día. Pagan 3.500 euros al mes de alquiler y viven en una casa unifamiliar en una urbanización cerrada. Cuando la pareja esté lista para comprar, ella calcula que tendrán ahorrados unos 260.000 euros para la vivienda. Pero aún no saben cuándo empezarán a tomarse en serio la compra."No tengo prisa. No quiero usarlo como herramienta financiera de ninguna manera. Lo veo más como un lujo que como un activo», dice. "Ahora prefiero que mi dinero trabaje para mí en la bolsa que en bienes raíces".

Además, esta mujer añade que, con el tiempo, su definición de casa de ensueño también ha cambiado: “No quiero demasiadas habitaciones. Creo que lo que más me importa ahora es la arquitectura con encanto. No quiero que sea demasiado grande. Quiero que esté en un barrio bonito donde me sienta segura. Quiero poder mirar por la ventana y ver la naturaleza”, dice. “No veo razón para conformarnos con otra cosa, así que para nosotros esto durará el tiempo que sea necesario", concluye esta profesional.