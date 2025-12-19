Jesús Calleja desmonta a los que creen en las "fumigaciones": "Es imposible que digas una cosa tan loca"

No es la primera vez que Jesús Calleja alza la voz para desmentir a los conspiranoicos del clima o de algún asunto relacionado con todo lo relativo a la Tierra. En esta ocasión, el aventurero y presentador de televisión ha reaccionado a un video de un chico que se queja de las "fumigaciones", una teoría de la conspiración que defiende que las estelas que dejan los aviones arrojan al aire compuestos químicos con los que envenenan a la población.

"Aquí en Galicia siempre que llueve nos lava toda la atmósfera de toda la mierda que nos fumigan", expone este gallego, que denuncia que no permiten "que tengamos sol directo en nuestra piel". Jesús Calleja, entre risas y llevándose las manos a la cabeza, cree que este chico "se lo está creyendo porque si no es imposible que digas una cosa tan loca como esta".

Al hilo de esto, ha continuado desmontando opiniones de este gallego, que asegura que "los cielos no eran así, eran azules", en referencia a las estelas blancas que dejan los aviones. El presentador de Mediaset ha desmontado esta teoría señalando que "no eran así antes" porque "no había aviones".

Y lo ha argumentado aportando una explicación científica. "Lo que estás viendo es vapor de agua y el hollín que sale de los motores, en torno a ese hollín se forma la congelación del vapor de agua. En función de la cantidad de humedad que hay y del nivel de frío, pues verás más ancha la estela, o durará más o durará menos en función de los vientos de altura, que las acaban diluyendo", ha aclarado.

Pero la cosa no ha quedado aquí. El conspiranoico gallego cree que "nos fumigan aluminio para deteriorarnos cognitivamente y producirnos alzhéimer" y que "bloquean el sol". Jesús Calleja responde a esto con una pregunta. "¿Tú crees que el problema de sol en Galicia es de la fumigación", ha ironizado el aventurero.

En esta línea, le pregunta a este chico "quién" no le permite que reciba el sol: "¿Fumigaciones Sky?". Y para rematar, Jesús Calleja pregunta a sus seguidores si han entendido algo y ha pedido a los "fumigadores del planeta" que no le fumiguen más porque "está muy fumigado".