Anna Traveset, doctora en ciencias: "Una serpiente escondida en un cargamento militar colapsó el sistema y eliminó a todas las aves de una isla de 549 kilómetros cuadrados"

Guam es una isla de 549 kilómetros cuadrados que es famosa a nivel mundial por, desgraciadamente, haber sido protagonista de un desastre ecológico de dimensiones gigantescas a causa de la llegada por accidente de una serpiente a su territorio.

En concreto, se trata de la serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis), una especie que se convirtió en un depredador sin rival y que hizo que las múltiples aves que poblaban la isla desaparecieran.

A ese suceso se ha referido recientemente Anna Traveset, doctora en ciencias biológicas y profesora en el Instituto Mediterráneo de Ciencias Avanzadas, en el programa A Vivir la Ciencia de la Cadena SER. La experta ha detallado que "Guam es una isla donde hay una base militar norteamericana. La serpiente entró escondida en un cargamento militar procedente de Papúa Nueva Guinea y esa especie explotó ahí y eliminó a todas las aves de Guam".

En ese sentido, la científica ha destacado que desde que la serpiente arbórea marrón hizo acto de presencia en la isla por ese descuido a la hora de transportar el citado cargamento militar, "los bosques de Guam son unos bosques silenciosos".

Respecto a cómo se puede recuperar el bosque tras esa alteración completa de su ecosistema, la experta ha explicado que "sabemos que en los trópicos (Guam es una isla tropical) entre el 80% y el 90% de las especies dependen de los animales, sobre todo de aves, para llevar las semillas de un sitio a otro y regenerar el bosque. Son los transportistas".

La doctora en ciencias biológicas ha indicado que esa ida y venida de semillas se vio detenida por la entrada en la isla de Guam de la especie Boiga irregularis. "Esa serpiente rompió ese proceso ecológico y colapsó el sistema", ha subrayado.

En cuanto a las medidas que se están adoptando para solucionar ese desastre, Anna Traveset ha señalado que "en lo que se están invirtiendo muchos recursos es en plantar plántulas y en reintroducir especies de aves que estaban allí y están ahora en islas vecinas".