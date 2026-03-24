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Anna Traveset, doctora en ciencias: "Una serpiente escondida en un cargamento militar colapsó el sistema y eliminó a todas las aves de una isla de 549 kilómetros cuadrados"
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Anna Traveset, doctora en ciencias: "Una serpiente escondida en un cargamento militar colapsó el sistema y eliminó a todas las aves de una isla de 549 kilómetros cuadrados"

"Los bosques de Guam son unos bosques silenciosos", ha resumido la experta.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
La serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis), en una imagen de archivo
La serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis), en una imagen de archivoAuscape / Universal Images Group vía Getty Images

Guam es una isla de 549 kilómetros cuadrados que es famosa a nivel mundial por, desgraciadamente, haber sido protagonista de un desastre ecológico de dimensiones gigantescas a causa de la llegada por accidente de una serpiente a su territorio.

En concreto, se trata de la serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis), una especie que se convirtió en un depredador sin rival y que hizo que las múltiples aves que poblaban la isla desaparecieran.

A ese suceso se ha referido recientemente Anna Traveset, doctora en ciencias biológicas y profesora en el Instituto Mediterráneo de Ciencias Avanzadas, en el programa A Vivir la Ciencia de la Cadena SER. La experta ha detallado que "Guam es una isla donde hay una base militar norteamericana. La serpiente entró escondida en un cargamento militar procedente de Papúa Nueva Guinea y esa especie explotó ahí y eliminó a todas las aves de Guam".

En ese sentido, la científica ha destacado que desde que la serpiente arbórea marrón hizo acto de presencia en la isla por ese descuido a la hora de transportar el citado cargamento militar, "los bosques de Guam son unos bosques silenciosos".

Respecto a cómo se puede recuperar el bosque tras esa alteración completa de su ecosistema, la experta ha explicado que "sabemos que en los trópicos (Guam es una isla tropical) entre el 80% y el 90% de las especies dependen de los animales, sobre todo de aves, para llevar las semillas de un sitio a otro y regenerar el bosque. Son los transportistas".

La doctora en ciencias biológicas ha indicado que esa ida y venida de semillas se vio detenida por la entrada en la isla de Guam de la especie Boiga irregularis. "Esa serpiente rompió ese proceso ecológico y colapsó el sistema", ha subrayado.

En cuanto a las medidas que se están adoptando para solucionar ese desastre, Anna Traveset ha señalado que "en lo que se están invirtiendo muchos recursos es en plantar plántulas y en reintroducir especies de aves que estaban allí y están ahora en islas vecinas".

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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