Asaltan de madrugada a la Policía Local de Alburquerque (Badajoz) y les roban 10 armas

Las dependencias policiales se encuentran en la propia casa consistorial de la localidad extremeña.

Redacción HuffPost / EFE
Imagen de archivo de un Guardia Civil.Getty Images

La Guardia Civil investiga el robo esta madrugada de diez armas reglamentarias de la Policía Local de Alburquerque (Badajoz) en las dependencias de este cuerpo policial ubicadas en el ayuntamiento del municipio pacense.

Al parecer, los delincuentes forzaron la puerta traseradel céntrico edificio y se dirigieron directamente al armero de las dependencias policiales, que reventaron para llevarse el armamento.

Las primeras informaciones apuntan a que el resto del edificio consistorial no sufrió más robos ni destrozos. La Guardia Civil, a través del Servicio de Criminalística, se encuentra en el lugar para recabar información de interés en la investigación que permita esclarecer el hecho delictivo.

Solo dos agentes de la Guardia Civil y uno de la local para las noches

Este suceso ha generado gran preocupación entre los vecinos de la localidad, ya que se produce en un contexto de escasez de efectivos de seguridad. Actualmente, la zona cuenta con solo dos agentes de la Guardia Civil de servicio nocturno y un único agente de la Policía Local, lo que acentúa la gravedad de los hechos. 

