Así es Patricia Andrés, la nueva número 1 del MIR 2023

La joven bilbaína Patricia Andrés ya puede decir orgullosa que es la nueva número 1 de la nueva promoción de los Médico Interno Residente (MIR) con 183 aciertos, 17 fallos y 116,9836 puntos totales. La actual oferta de plazas, la más amplia de la historia con 8.550, ha contado con 12.668 licenciados y ella ha sido la primera.

Andrés, graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, se muestra contenta y satisfecha tras siete meses de estudios "intensivos", tal y como cuenta al portal de Mediaset Nius.

Confiesa que, tras ser aconsejada por profesionales, se ha decantado por la especialidad de Dermatología. "Creo que la que más me gusta. En realidad, me he dado cuenta de que es mi especialidad, porque yo soy muy visual y es un área médico-quirúrgica muy transversal y muy completa", afirma, añadiendo que siempre le ha gustado la anatomía patológica y esta rama tiene "mucho de infecciosas y hay muchísima investigación con los fármacos biológicos".

La médica aclara que ha basado también su decisión en pensar cómo quiere estar cuando tenga 45 años. "Y la respuesta es que quiero ser feliz. Y así he elegido", ha sentenciado.

Además, en el mismo reportaje revela la receta de cómo fue a hacer el examen: "Fui al examen intentando pasármelo bien y disfrutar. Y todos los días me repetía que el fin último de este camino no era sacar un número sino ayudar a las personas, que para eso he estudiado Medicina".