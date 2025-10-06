Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Así ha sido la llegada de los activistas de la Flotilla Global Sumud deportados por Israel al aeropuerto madrileño de Barajas
Los activistas y periodistas deportados denuncian malos tratos y violencia por parte de las fuerzas israelíes tras su detención y piden al Gobierno de España y a la comunidad internacional que garanticen el derecho a informar en Palestina. Te lo enseñamos en videos.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Llegada de los 21 ciudadanos españoles de la Flotilla Global Sumud al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 5 de octubre de 2025, en Madrid, España. Este es el primer grupo de 21 de los 49 ciudadanos españoles detenidos por el Gobierno de Israel que han aceptado regresar voluntariamente tras firmar el documento que reconoce su entrada ilegal al país.Europa Press via Getty Images

Los primeros españoles de la Flotilla llegan a Madrid

El aeropuerto de Barajas da la bienvenida a los primeros detenidos de la Flotilla

Los activistas deportados denuncian malos tratos y violencia por parte de Israel

