Avanza la construcción de un coliving en un pueblo de Soria de un solo habitante 

Sarnago, un diminuto pueblo de Soria con apenas un vecino censado, sigue empeñado en demostrar que no está condenado al olvido. Este fin de semana, los miembros y simpatizantes de la Asociación Amigos de Sarnago se reunieron para continuar levantando El Refugio, un proyecto comunitario que busca devolverle vida al municipio a través de un espacio de teletrabajo y convivencia compartida.

La jornada, la última de este 2025, reunió a decenas de voluntarios que, pala y barro en mano, dedicaron el día a seguir construyendo las paredes de piedra del futuro centro. "No es solo un edificio, es un sueño colectivo: el de mantener vivo un pueblo que se niega a desaparecer", explicó José María Carrascosa, presidente de la asociación.

El Refugio de Sarnago se perfila como mucho más que un centro de coliving: será un punto de encuentro para profesionales que trabajan a distancia y buscan un entorno tranquilo y natural. Con esta iniciativa, los vecinos aspiran a revertir el drama de la despoblación que afecta a gran parte del medio rural soriano.

El proyecto se sustenta en el esfuerzo común y en una idea clara: que el futuro de los pueblos pasa por adaptarse a nuevas formas de vida y empleo. "Queremos ofrecer un lugar donde se pueda vivir y trabajar, sin renunciar a la calma ni a la comunidad", señaló Carrascosa.

Durante todo el año, las llamadas hacenderas —jornadas tradicionales de trabajo vecinal— han permitido avanzar en la construcción del edificio. Cada encuentro ha servido no solo para levantar muros, sino también para reforzar la unión entre quienes sueñan con ver a Sarnago renacer.

La de este domingo ha sido la última cita antes del invierno. Con la llegada del frío, los trabajos quedarán en pausa hasta la primavera, cuando los voluntarios volverán a ponerse manos a la obra. "La energía y el compromiso de todos son el verdadero motor de Sarnago", subrayó Carrascosa al cierre de la jornada.

El pequeño pueblo, símbolo de la resistencia rural en Castilla y León, confía en que El Refugio marque un punto de inflexión. Su esperanza es clara: que, algún día, Sarnago vuelva a tener más de un habitante y que la vida regrese, poco a poco, entre sus calles de piedra.