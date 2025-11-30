Comparte dos imágenes hiperrealistas creadas con IA y desata un aluvión de reacciones sobre lo que es real: "Es el fin de una era"

La imagen de la izquierda está generada por Nano Banana y la de la derecha por Nano Banana Pro. Juzga tú mismo.

La inteligencia artificial (IA) está creando reacciones de preocupación y sorpresa a partes iguales: en el primer caso entraría sobre todo el empleo, y en el segundo el debate sobre el fin de la realidad en fotografía y vídeo. Parece que el fin de la era fotográfica, como apunta un internauta reaccionando a dos fotos hechas con la IA de imágenes de Google Nano Banana y su mejora, Nano Banana Pro, ha llegado a su fin.

Si ves ambas fotos, en una puede pasar aún perfectamente por artificial, pero el ejemplo de la derecha con la herramienta mejorada asusta; es indistinguible de la realidad, algo que cualquier experto en IA vaticinaba como inevitable a corto plazo. Ese día ha llegado, ¿o quizá aún no y hay forma de "pillarlas"?

Cómo detectar si una foto indistinguible de la realidad está hecha por IA

La detección fake cobra más importancia que nunca, decía otro internauta tras ver la foto, pero no todo está perdido, porque apuntaba al uso de herramientas -que las hay- para detectar si la imagen está generada por inteligencia artificial. Tú igual no lo distingues, pero lo pueden hacer por ti y seguir así anclado a la realidad. Así que tampoco hagas mucho caso a otro mensaje en X reaccionando a esas dos imágenes: "Llama a tus abuelos y padres... y decirles que ya no crean en lo que ven". Cierto, pero lo crean o no, pueden comprobarlo.

Hay que tener en cuenta que detectar fotos indistinguibles de la realidad generadas por IA requiere combinar herramientas automáticas, análisis de metadatos y revisión visual manual, ya que modelos avanzados como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion minimizan errores evidentes. No te preocupes porque es fácil y gratis:

Sube la imagen a detectores en línea gratuitos que analizan patrones de píxeles, texturas y modelos de IA específicos, como Hive Moderation, Winston AI o Isgen.ai, que proporcionan porcentajes de probabilidad y detectan generadores como Flux.1, GPT-4o o Adobe Firefly.

que analizan patrones de píxeles, texturas y modelos de IA específicos, como Hive Moderation, Winston AI o Isgen.ai, que proporcionan porcentajes de probabilidad y detectan generadores como Flux.1, GPT-4o o Adobe Firefly. También el uso Undetectable.ai o FotoForensics , que usan el Error Level Analysis (ELA) para inconsistencias en compresión y manipulaciones deepfake , como indica este artículo de El País .

, que usan el Error Level Analysis (ELA) para inconsistencias en compresión y manipulaciones , como indica este artículo de . Otra opción es Deepware Scanner , que evalúa deepfakes con alta precisión.

, que evalúa deepfakes con alta precisión. Un plus con tus propios ojos e intuición: aunque cada vez será más difícil, examina detalles sutiles que la IA replica aún imperfectamente, como rostros con ojos asimétricos, dedos extraños, orejas deformes o texturas de piel demasiado lisas, o iluminación incoherente, sombras erráticas, reflejos ilógicos, o inversión de colores en objetos.

Qué es Nano Banana y cómo se ha llegado a esto (el Pro)

Para hacerte una idea de la velocidad de mejora de las IAs en general, y de las generadoras de imágenes en particular, solo hay que leer estos datos: Nano Banana, basado en Gemini 2.5 Flash Image de Google, vio la luz en el verano de este año; su versión mejorada Pro, basado en Gemini 3 Pro Image y recientemente presentada, apenas ha tardado tres meses, y como se ve, la mejora es espectacular.

La imagen con la versión "antigua" era ya impresionante, pero con la Pro puede hacerse pasar por una fotografía hecha por una persona con una cámara real.