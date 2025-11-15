Bilbao se vuelca con Palestina: miles de personas toman las calles antes del partido en San Mamés

Vista de una de las manifestaciones y marchas convocadas por la iniciativa Gernika-Palestina, y por grupos de animación de equipos vascos y navarros, este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés.-EFE/ Luis Tejido

Las calles del centro de Bilbao se llenaron este sábado de manifestantes que mostraron su apoyo a Palestina, coincidiendo con el partido que esta noche disputan en San Mamés las selecciones de Euskadi y Palestina.

Dos marchas recorrieron la ciudad por la tarde, ambas con un mensaje común de solidaridad, aunque convocadas por diferentes plataformas. La primera marcha, que reunió a miles de personas, comenzó a las 17:30 horas en la plaza del Teatro Arriaga y avanzó hacia San Mamés. Fue organizada por Gernika-Palestina, el movimiento soberanista Gure Esku y la organización deportiva Gu ere Bai, que promueve la oficialidad de las selecciones deportivas vascas. Esta movilización contó con el apoyo de EH Bildu.

La segunda marcha partió a las 18:30 horas del Arenal y continuó por la Gran Vía, convocada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, con la participación de aficionados de las gradas de animación de los equipos vascos.

