EH Bildu y ERC apuestan por "más construcción nacional" frente a la "ola reaccionaria"

EH Bildu y ERC han apostado este lunes por "más nación y más construcción nacional" en Euskadi y Cataluña como respuesta a la "ola reaccionaria que se levanta en el Estado español".

Delegaciones de ambas formaciones han mantenido este lunes un encuentro en la sede de EH Bildu en San Sebastián, encabezadas por sus máximos líderes, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

La cita se ha celebrado a iniciativa de EH Bildu, que ha anunciado una ronda de contactos con diferentes partidos para analizar la situación política de España en el inicio del curso político.

Además de los dos líderes, han participado en el encuentro, por parte de EH Bildu, su secretario de Relaciones políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política, Idurre Bideguren.

A Junqueras le han acompañado la secretaria general de ERC, Elisenda Alemany, y el adjunto a la secretaría general, Oriol López.

Tras el encuentro ninguno de los participantes ha comparecido ante los medios de comunicación, pero ambas formaciones han publicado una nota conjunta en la que han explicado que han "analizado y explorado las respuestas a la situación complicada y poco esperanzadora que viven el mundo y el Estado español".

Su principal conclusión consiste en que "frente a la ola reaccionaria" que a su juicio se levanta en España, las dos formaciones independentistas coinciden en que "la solución es más nación y más construcción nacional". "Este fue y será siempre el camino para hacer frente a situaciones como la actual", han abundado.

EH Bildu y ERC han avanzado que seguirán esta senda "tanto desde la calle como desde las instituciones".

Los dos partidos consideran que el actual "es un momento crucial para los pueblos vasco y catalán", ya que "el Estado español vive una situación compleja" y se sitúa "en un punto de inflexión, con nuevos retos por delante".

Tras coincidir en el diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra España, las dos formaciones independentistas han "analizado los escenarios que se pueden dar los próximos meses".

"EH Bildu y Esquerra Republicana somos partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos. Y siempre colaboraremos para que nuestros proyectos sean más fuertes y nuestras naciones más justas y más libres. Esto es lo que nos guía", han manifestado.