El horror escondido de Gaza: aún quedan al menos 10.000 cuerpos bajo los escombros

Una niña palestina juega entre los escombros de edificios destruidos por Israel en Jabalia, norte de Gaza, el 6 de noviembre de 2025.

El Comité Nacional para las Personas Desaparecidas en Gaza ha reclamado la intervención inmediata de la comunidad internacional y la entrada de equipos especializados en la recuperación de cuerpos porque, más allá de los 67.000 muertos largos que ha dejado en la franja el genocidio de dos años perpetrado por Israel, se estima que quedan unos 10.000 cuerpos más por recuperar, bajo los escombros. Y es una cifra conservadora, avisan.

Alaa al-Din al-Aklouk, su portavoz, dio este jueves una rueda de prensa en la ciudad de Gaza en la que expuso que la franja palestina se ha convertido en "la fosa común más grande del mundo". Miles de personas siguen enterradas bajo sus casas, que se han convertido en fosas comunes por los ataques del Ejército de Israel, sin que sus cuerpos hayan sido recuperados ni se preservara su dignidad final, multiplicando además el riesgo de infecciones en el resto de la población que aún malvive.

"Expresamos nuestra profunda conmoción y enérgica condena por la ausencia de un papel efectivo por parte de las organizaciones internacionales y los organismos humanitarios, en particular aquellos que se ocupan de las personas desaparecidas, en medio del agravamiento de la catástrofe humanitaria", denunció el portavoz, que recordó que el 90% de los edificios de Gaza están hoy destrozados o dañados al menos por los ataques.

El comité ha seguido "con profundo dolor" lo que describió como el doble rasero en el trato que la comunidad internacional da a los cuerpos de las víctimas palestinas, en comparación con la significativa atención que se presta a la recuperación de los cuerpos de los cautivos israelíes. que Hamás está devolviendo a cuentagotas en parte, dice el grupo islamista, por esa dificultad de remover cascotes. "Refleja una grave injusticia y un claro sesgo contra las víctimas de Gaza", indica la ONG.

Al-Aklouk pidió al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que "active todos los canales políticos, legales y logísticos para impulsar la solución del problema de los desaparecidos y brindar atención a sus familias". Sin embargo, el rais no manda en la franja, sino sólo parcialmente en Cisjordania, y aún no se ha entrado en la segunda fase real del alto el fuego firmado entre Hamás e Israel, que incluye el despliegue de una fuerza internacional de paz y el establecimiento de una administración de tecnócratas para comandar el territorio en el futuro inmediato.

La organización insta a la comunidad internacional a presionar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, permitir la entrada de equipos especializados, maquinaria pesada y tecnologías para localizar los cuerpos bajo los escombros y realizar pruebas de ADN para identificar a las víctimas, en lugar de dejarlas entre las filas de los "desaparecidos no identificados". También pidió que se aceleraran los esfuerzos de reconstrucción, comenzando por la limpieza de los escombros y la recuperación de los cuerpos.

Las autoridades de ocupación israelíes continúan impidiendo la entrada de equipos pesados y maquinaria necesaria para la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos. Es un paso más al que se niegan, cuando la ayuda humanitaria de urgencia (alimentos, agua, combustible, medicinas) llega a cuentagotas, 300 camiones al día en el mejor de los casos (cuando eran el doble antes del inicio de la guerra, cuando ya la franja estaba cercada desde 2007).

"Muchos de los camiones autorizados transportan productos secos no esenciales y no perecederos. En las tiendas abundan los fideos instantáneos, las galletas, los chocolates y los dulces. Pero los productos esenciales siguen escaseando, incluyendo alimentos nutritivos como verduras, proteínas y lácteos. Por ejemplo, no se ven huevos por ningún lado", expone Al Jazeera desde el terreno.

La ONU afirma que Israel ha rechazado 107 solicitudes de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza desde que el acuerdo de alto el fuego con Hamás entró en vigor el mes pasado y la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que al menos 16.500 personas en Gaza, devastada por la guerra, necesitan atención médica urgente. Ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a acogerlas cuanto antes.

También ayer, Ismail al-Thawabta, director general de la Oficina de Medios del Gobierno, describió la prohibición israelí de dicho equipo como una violación del protocolo humanitario del acuerdo de alto el fuego, que estipula permitir la entrada de cientos de máquinas. especializadas para el movimiento de piedras y ripios.

La situación contrasta con el entierro, ayer, del rehén israelí Oz Daniel, sargento cuyo cuerpo devolvió Hamás el pasado domingo dentro del marco del alto al fuego con Israel. Daniel, de 19 años, murió en combate el 7 de octubre de 2023 mientras luchaba contra los milicianos islamistas. Su cuerpo fue llevado a suelo palestino, donde permaneció retenido durante más de dos años. El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó este lunes que Oz Daniel estaba entre los rehenes que Hamás devolvió a Israel el domingo, junto a Asaf Hamami y Omer Neutra.

En la moche del jueves, la organización islamista devolvió los restos de otro secuestrado, que el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Israel identificó como perteneciente al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel. Hamás y las milicias gazatíes mantienen en su poder los cadáveres de otros seis secuestrados, todos ellos hombres, incluyendo a cinco ciudadanos israelíes y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibutz Beeri.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada. Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.

Según medios israelíes, su Gobierno permitió la entrada de algunos equipos hace más de una semana para buscar los cuerpos de sus cautivos, pero que no se usan para buscar también a esos 10.000 palestinos desaparecidos.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza anunció que se han recuperado alrededor de 513 cuerpos de palestinos que fueron asesinados en las calles y carreteras desde el 11 de octubre.

"Muy pronto"

Además, esta pasada noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la situación en Gaza "está funcionando muy bien" y aseguró que "Hamás es una parte muy pequeña del conflicto, muy, muy pequeña". Durante una ronda de preguntas en una cena en la Casa Blanca con los mandatarios de los países de Asia Central, Trump afirmó que "Si no hacen lo que dijeron, si no se comportan, entonces tendrán un gran problema, realmente grande, como nunca antes han tenido", al responder sobre Hamás y los acuerdos alcanzados, informa EFE.

Trump explicó que la tregua en Gaza se mantiene y destacó que los acuerdos hasta ahora están siendo "respetados", señalando que la situación evoluciona de manera positiva. También indicó que varios países se han ofrecido para participar en la fuerza internacional de estabilización en Gaza, que operará bajo un marco de cooperación coordinado con Naciones Unidas. Así que esa fuerza estará presente en Gaza "muy pronto".

En la misma cena, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el papel de Trump en la coordinación internacional y señaló que "el compromiso de los países involucrados depende en gran medida de la capacidad de liderazgo estadounidense".

Durante la misma cena, Trump anunció, igualmente, que el presidente kazajo, Kassym-Jomart Toyayev decidió unirse a los Acuerdos Abraham, decisión que comunicó vía telefónica al primer ministro israelí, Netanyahu.

Los Acuerdos de Abraham se ratificaron en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 2020, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuyo Gobierno presumió entonces de haber roto el consenso árabe de no establecer relaciones con Israel sin un acuerdo de paz y un Estado palestino.