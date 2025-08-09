Buenas noticias: la AEMET no amplía (de momento) la ola de calor y la mantiene hasta el jueves 14

La AEMET nos da un respiro. Después de que la Agencia Estatal de Meteorología ampliara durante dos días consecutivos el alcance de la ola de calor que sufre España desde el pasado domingo 3 de agosto, los expertos españoles han decidido mantener el jueves 14 como fecha para el fin de este ciclo de altas temperaturas registradas. Lo que no quiere decir, sin embargo, que no pueda ampliarse en los próximos días.

Por ahora, subrayan que la configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor.

Hoy sábado, según su predicción, se esperan pocos cambios en general en la Península, con descensos ligeros a moderados en el norte peninsular y ascensos en el extremo suroccidental. Con ello, continuarán superándose los 36-38 ºC en el interior peninsular y los 39-40 ºC en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño y puntos del Ebro, así como en las depresiones del nordeste. El domingo continuará con pocos cambios en general, salvo por un ascenso acusado de las temperaturas en el Cantábrico, así como en el norte del litoral mediterráneo.

El lunes se esperan ascensos de las temperaturas máximas en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el tercio noroccidental, de forma más acusada en Galicia. El martes serían más acusados esos descensos, aunque es probable que continúen superándose los 36-38 ºC de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, y los 39-40 ºC en los valles del Miño y Ebro, interiores de la Comunidad Valenciana, vega del Segura y en el cuadrante suroccidental peninsular, incluso superando los 42 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

A partir del miércoles 13 se espera que predominen los descensos de las temperaturas en la Península, aunque con incertidumbre en cuanto a su magnitud. De ahí que hasta mínimo el jueves, se seguirán superando los 38-40 ºC en los valles de los grandes ríos y los 36-38 ºC en el interior y este peninsulares y Baleares.