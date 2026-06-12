Confirmado por la UE: a partir de diciembre de 2026 será obligatorio que las imágenes generadas por IA lleven una etiqueta

La carrera por la inteligencia artificial la libran EEUU y China, mientras que la Unión Europea ha optado por consolidar su enfoque regulando y generando estándares legales en todo el mundo, como ya lograra con el tema de la protección de datos. Sin embargo, el Reglamento de Inteligencia Artificial (ya en vigor y con una ley española recién llegada a las Cortes Generales) tenía previsto empezar a aplicar algunas de sus prerrogativas desde agosto de este mismo año.

Una de esas cuestiones que iba a regular a partir de este verano era la necesidad (la obligatoriedad, más bien) de etiquetar aquellos contenidos generados por inteligencia artificial. Sin embargo, el Consejo y la Eurocámara alcanzaron el mes pasado un acuerdo por el que se aprueba una nueva regulación, que ha sido dada a conocer coloquialmente como el AI Omnibus. Es, en realidad, un reglamento que reforma varias normas, entre ellas el propio Reglamento de la Inteligencia Artificial.

Este AI Omnibus supone que la obligatoriedad de que los contenidos generados por una IA pasen a estar etiquetados como tales se posponga. El Reglamento de Inteligencia Artificial vigente estipulaba que esa obligatoriedad sería efectiva a partir del 2 de agosto de 2026. Sin embargo, con el texto provisional conocido hasta ahora del Digital Omnibus esta fecha se pospone hasta diciembre de 2026.

Cómo funcionarán estas etiquetas para contenidos IA

Ahora el Parlamento Europeo y el Consejo deberán ratificar el acuerdo para que este pueda oficializarse y publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que se espera que suceda antes de agosto (precisamente para no generar inseguridad jurídica, dado que la aplicación de algunos de sus preceptos comenzaba en cuestión de dos meses). La obligatoriedad de etiquetar el contenido generado por IA tiene varias implicaciones.

La primera es que todo aquel contenido generado con un modelo generativo (texto, vídeo, imágenes o audios) tendrá que estar debidamente etiquetado. ¿Cómo se hará? Lo primero que se puede pensar es en la idea de una marca de agua, ese logo superpuesto sobre una imagen para evitar usos indebidos. En realidad, el Reglamento de Inteligencia Artificial es flexible en cuanto al método.

Por ejemplo, en algunas plataformas como Instagram o YouTube ya es posible ver algunas etiquetas (fuera del contenido, solo en el contenedor) advirtiendo que parte del contenido ha podido ser parcialmente generado con un modelo. Por ejemplo, en YouTube es cada vez más común ver vídeos etiquetados con "Doblaje realizado por IA" o "Vídeo con IA". Tanto de lo mismo sucede en otros servicios digitales.

El Reglamento de IA ya estipulaba que serán los proveedores de la IA generativa los encargados de incorporar mecanismos que permitan a los usuarios identificar cuando una imagen o un vídeo es sintético. También textos de interés públicos que hayan podido ser generados por IA deberán indicar que se ha utilizado esta tecnología en su confección. Hay otros aspectos de la regulación que pronto entrarán en vigor, como la necesidad de que las administraciones detallen cuándo y por qué han usado IA para generar algún tipo de contenido, sin ir más lejos.

Esa es la razón por la que a partir de diciembre de 2026 verás con toda seguridad más etiquetas acerca de un contenido que haya sido generado con inteligencia artificial.

La prohibición a los deepfakes, una propuesta de España

Precisamente la reforma ómnibus que todavía debe ser ratificada por los colegisladores comunitarios introducía una novedad que lleva la marca España: "vetar en todo el territorio comunitario la comercialización, puesta en servicio y uso de sistemas de IA destinados a generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas de contenido sexual sin consentimiento". En otras palabras: prohibir los deepfakes sexuales.

En realidad este veto ya se podía considerar integrado en el texto inicial del Reglamento de Inteligencia Artificial, ya que se podía entender como recogido en una de las grandes categorías de sistemas de IA directamente prohibidos (el reglamento estipula sistemas prohibidos, sistemas de alto riesgo, sistemas de riesgo moderado y sistemas de riesgo leve).

Pese a ello, este ómnibus que busca una "simplificación de la IA" introducirá este veto a "deepfakes que muestren partes íntimas o representen a personas en actos sexuales sin su consentimiento" y a "sistemas capaces de generar o manipular pornografía infantil". A inicios de 2026 Grok, la IA de la red social X (Elon Musk) se sumió en una intensa polémica después de que los usuarios empezaran a usarla para generar imágenes de otras usuarias y terceras personas con poca ropa en actitudes sexuales.

El ómnibus que "simplifica" este Reglamento de la IA tiene todavía que tener la luz verde definitiva de las instituciones europeas, pero deja claro que a partir de diciembre de 2026 será la fecha en la que se empezarán a ver más etiquetas que aclaren cuando un contenido es sintético y ha sido generado por la IA.