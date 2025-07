Cambia Irlanda por la Costa del Sol al sentirse miserable y el guion de su vida cambia por completo: "Me he convertido en mi mejor versión"

Tori Clinton, una mujer de 30 años originaria de Dublín, ha encontrado una nueva vida en Málaga que, según ella misma relata, la ha convertido en "la mejor versión" de sí misma.

Tras pasar dos años viviendo fuera de casa, asegura que el cambio cultural que encontró en España ha transformado su manera de ver el mundo y, especialmente, de entender el consumo de alcohol. "Me sentía miserable en casa. Miro hacia atrás y me pregunto cómo sobreviví tanto tiempo en mi vida pasada", confiesa en declaraciones recogidas por Dublin Live.

Sol, reflexión y una caña diaria

La joven se ha instalado en la ciudad andaluza, donde cada día visita su bar local para tomar una cerveza pequeña por tan solo 1,70€. "Ir a mi bar local es mi momento favorito del día; es hora de ponerme al día con la administración y el trabajo, pero también de reflexionar sobre mí misma y escribir en un diario. Es decir, ¿a quién no le apetece estar sentado al sol con una caña, pensando: '¿Cómo es que esta es mi vida?'".

Además de la caña, en los bares que frecuenta en España una pinta apenas cuesta 2,50€, una diferencia abismal si se compara con los 7,30€ que solía pagar por una pinta en su antiguo pub dublinés.

Pero lo que más la ha sorprendido no es el precio, sino la actitud con la que los españoles beben. "En España no hay borracheras, y nunca ves a la gente borracha o desordenada. Beben a sorbos su alcohol y se toman su tiempo", relata. "Como irlandeses, nuestra frase favorita es '¿Deberíamos pedir otra?' cuando en realidad no hace falta beber más. Esto es algo que nunca oirías decir aquí, y ha llevado tiempo cambiar de mentalidad", añade.

El valor de vivir, no solo de trabajar

En 2023, Tori dejó su trabajo y se mudó a Málaga, una ciudad que ya conocía de sus vacaciones de infancia. Desde entonces, ha encontrado en la costa andaluza un estilo de vida más pausado y gratificante. "Aquí el trabajo y la carrera profesional son una prioridad menor. Se trata de vivir y disfrutar, más que de perseguir las presiones laborales", dice.

Pero no todo ha sido fácil. Tori admite que hay aspectos culturales que aún le cuesta asimilar: "Como aquí todo es más lento, también lo es el papeleo y hacer las cosas sin complicarlo todo demasiado, pero mira, no podemos tenerlo todo".

También señala los retos emocionales y prácticos de establecerse en un país extranjero: "Puede ser como estar en una montaña rusa de emociones mientras intentas construir una vida y un hogar en un país donde no hablas con fluidez el idioma".