Francia cierra playas a media hora de la frontera española por carabelas portuguesas: su veneno sigue activo días después de muertas

Francia se enfrenta a un nuevo enemigo este verano. En realidad es un viejo conocido. Se trata de la carabela portuguesa, científicamente denominada Physalia physalis, un animal que pasaría por ser una medusa, pero que no lo es. Se trata de un verdadero peligro en playas y zonas costeras, que han obligado a las autoridades a tomar medidas.

Los responsables han decidido cerrar playas en Francia en zonas cercanas a España y en otros rincones del país. Así, como informa Vol.at, se han visto afectadas zonas de baño en Mimizan, y otros puntos cercanos al País Vasco francés y, más al noroeste, en la Bretaña francesa.

Más allá de diferencias biológicas, las carabelas portuguesas se separan de las medusas en los efectos que provoca el contacto de humanos con ellas. Dados los largos tentáculos con los que cuentan, capaces de medir hasta 50 metros, las carabelas portuguesas pueden alcanzar grandes longitudes bajo el agua y, una vez tocan a una persona, le provocan reacciones cutáneas importantes, incluso dolorosas al tacto. En casos más graves se pueden producir reacciones alérgicas de posible riesgo médico.

El aviso no afecta únicamente a los ejemplares vivos que puedan permanecer escondidos o camuflados en la arena de la playa. También hay alerta con aquellas carabelas muertas, inmóviles en las playas, ya que las autoridades han confirmado que sus tentáculos desprendidos siguen siendo altamente venenosos durante varios días.

Como añade la publicación alemana Focus, esto significa que pueden producirse lesiones incluso sin contacto directo con un animal vivo.

Qué hacer si te pica una carabela portuguesa (y qué no hacer)

En caso de sentir la picadura de este molesto animal 'costero', hay que lavar inmediatamente la zona, pero solo con agua de mar, por ser salada. Tras limpiar y enjuagar la zona, hay que retirar los tentáculos que han 'picado'. Si hay molestias severas o malestar, se debe informar a los servicios de emergencia en el menor tiempo posible.

Lo que no debe hacerse bajo ningún concepto es limpiar la zona afectada con agua dulce o con alcohol, ya que ambos elementos terminarán de romper las células urticantes restantes y esto aumentará el picor y el dolor.