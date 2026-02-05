Estudian retirar las tres azucenas restantes de la Giralda para prevenir nuevas caídas

Vista de la Giralda donde se aprecia el elemento desprendido este jueves en Sevilla.

El Cabildo de la Catedral de Sevilla, organismo encargado de gestionar La Giralda, desmontará las tres macetas de azucenas de bronce que quedan en lo alto de la torre tras desprenderse una de ellas este jueves y caer a la calle.

En la web oficial del Cabildo, el arquitecto conservador de la Catedral de Sevilla, Miguel Ángel López, ha informado de que el desprendimiento se ha debido "a las excepcionales condiciones meteorológicas, afortunadamente sin causar daños personales".

No se han detectado otros defectos aparentes tras una inspección técnica visual. No obstante, se mantiene el perímetro de seguridad en torno a la torre hasta que se pueda efectuar una revisión más en profundidad.

Colocadas en 1751

El arquitecto ha puntualizado que las macetas fueron colocadas en los remates originales del arquitecto Hernán Ruiz en la parte pétrea de la torre, a unos 90 metros de altura. Consisten en cuatro pilaritos que sostienen una plataforma sobre las que hay cuatro esferas de piedra que a su vez sostienen una campana igualmente de piedra.

En 1751, el Cabildo ordenó colocar sobre estas esferas los ramos de azucenas sostenidos por una pequeña pieza de bronce que, junto a las asas y el pequeño cuerpo de cuello superior, le da al conjunto el aspecto de jarra.

En torno a 1980 fueron objeto de una primera restauración, y fueron sustituidas las azucenas de los cuatro remates.

Una caída debido a la corrosión

El elemento desprendido este jueves tiene un peso aproximado de 120 kilos, y 3,85 metros de alto.

El Cabildo ha aclarado que el proceso de corrosión que ha provocado la caída se ha producido en el interior de la campana de piedra que soporta el elemento, y, por tanto, no ha podido ser controlado con las revisiones que se realizan periódicamente en el Plan de Conservación Preventiva de la Catedral.

"La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente de la culminación de los trámites administrativos para su restauración, según el proyecto redactado por Eduardo Martínez Moya, quien ha sido el autor de las intervenciones sobre las cuatro caras exteriores de la Giralda, y que el Cabildo Catedral viene acometiendo", han puntualizado.

"Aún así, después de este acontecimiento, estamos evaluando la posibilidad de adelantar los trabajos, desmontando las tres azucenas restantes, tan pronto lo permitan las condiciones meteorológicas", agregan.