Alex, rumano, excamionero y ahora tiene su propio negocio: "He ahorrado entre 50.000 y 60.000 euros"

Un conductor joven, al volante de una camión en una imagen de recurso

Alex es una de esas historias de superación personal que podrían pasar por película de Hollywood. Pero de película nada. Este joven rumano de 29 años y críado en España desde los 8, ha conseguido labrarse una 'nueva vida' laboral a partir de sus andanzas con el camión.

Tras siete años al volante y con 'Dante', su perro, como compañero de aventuras, estuvo viajando por toda Europa. "Muchas horas, mucho trabajo", pero también un negocio que le permitió "comprarme una casa" y "ahorrar lo suficiente, unos 60.000 euros, para montar mi propia empresa".

La historia de Alex aparece en uno de los vídeos del tiktoker 'Reto hispano', un camionero originario de Rumanía que cuenta con más de 200.000 seguidores en su perfil.

Su compatriota y antiguo colega dejó el volante del camión para coger el de su propia furgoneta, con la que lleva un negocio de limpieza de coches a domicilio. Nada hubiera sido posible sin su experiencia previa, porque recuerda que "de camionero se trabaja muchas horas pero sin el camión no hubiera podido comprarme una casa ni ahorrar para mi negocio".

Todo en él es artesanal, hasta la publicidad que hace en sus redes, sustentada "en todos los seguidores que he ido haciendo de estos años en el camión".

"La gente en los comentarios destaca que mi servicio es muy barato y lo hago para darme a conocerme con un precio barato", reconoce, pero avisa de que "de momento son precios más baratos, pero a partir de mayo subiré un poco los precios".

Montar el negocio de limpieza de coche a domicilio le valió inicialmente unos 25.000 euros entre furgoneta, seguros, furgoneta... "duele, me parece muchísimo, pero lo tenía ahorrado". De hecho, en sus años como camionero logró sacar entre 50.000 y 60.000 "tras la entrada del piso, con hipoteca y todo".

Como consejo a otros emprendedores jóvenes, Alex plantea "que calculen bien el gasto del comienzo y que tengan un buen colchón inicial, porque igual que yo el primer mes salí a pérdidas, puede pasar". "Si vas con el dinero muy justo te estresas y lo acabas pasando mal y eso te hace abandonar el proyecto".

"Sé que está mal dicho, pero no hay nada peor que un tonto motivado, porque sí hay que estar motivado, pero hay que ser listo", remata haciendo uso del siempre sensato refranero español y con plena confianza en su proyecto.