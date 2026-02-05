El presidente de RTVE vuelve a confrontar con el diputado de Vox del "lanzallamas": hace un símil que dará que hablar

El presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, ha vuelto a ser protagonista por su respuesta al portavoz de Vox, Manuel Mariscal, en la Comisión de Control al ente público en el Congreso.

Un nuevo encontronazo con el partido de Santiago Abascal, que meses atrás aseguró que cuando llegaran al poder entrarían en RTVE "con lanzallamas" o "con motosierra". Al hilo de esta bravuconada, José Pablo López ha aprovechado la actualidad para lanzarle un dardo más que envenenado.

"Usted ha convertido a RTVE en el escaparate de la putrefacción del Gobierno de Pedro Sánchez", le ha espetado Manuel Mariscal, que ha asegurado que cuando Vox llegue al ente público, harán cambios "en profundidad".

Las duras palabras del portavoz de Vox han sido recogidas por José Pablo López, quien ha recordado el episodio mencionado anteriormente para dar una de las respuestas más sonadas de la jornada.

"A usted le gustaría entrar en RTVE ya no con un lanzallamas o con una motosierra, sino que tenemos algún ejemplo más reciente, que es el de los ICE en Minnesota", ha apuntado el presidente de la radio televisión pública.

"Es decir, expulsando en caliente a todos los que no comparten el ideario de su partido, a todos los presentadores que no concuerdan con la línea editorial de su partido", ha matizado José Pablo López, dándole así un "palo" al portavoz de Vox.

No es la primera vez... y probablemente tampoco la última

José Pablo López ha confrontando en más de una ocasión con el portavoz de Voz, Manuel Mariscal, quien acostumbra a reprocharle estar a sueldo de Pedro Sánchez y obedecer órdenes del Gobierno en RTVE.

La más reciente data del pasado mes de noviembre, cuando el presidente de la radio televisión pública sacó dos fotografías, haciendo una comparativa entre una mesa de TVE y otra de Telemadrid.

"Aquí no hacemos las mesas que ustedes habitualmente han hecho en televisiones autonómicas", zanjó entonces el presidente de RTVE, dando a entender que en TVE existe mucho más pluralismo que en la televisión autonómica madrileña.