Celebran su boda y años después llaman del lugar de la celebración: les piden 6.300 euros con el cheque en la mano

Un matrimonio que se casó en 2022 se ha vuelto viral en las redes sociales después de contar que años después de su boda han recibido una llamada en la que le exigen unos gastos de la celebración por valor de 7.000 dólares (unos 6.300 euros), a pesar de contar con pruebas de que el pago se había realizado ya.

"Recibimos una llamada del lugar de la boda diciendo que encontraron un cheque de caja nuestro en una caja de seguridad después de realizar una auditoría interna", afirmó el marido en Reddit. "El lugar tiene un portal web que indica que todo está pagado", añadió.

Según el representante del local, el cheque nunca fue endosado y nunca se cobró, por lo que exige que se le pague de nuevo los 7.000 dólares. Sin embargo, el hombre afirmó que le extraña que no se pagase, pues las políticas de los restaurantes no permiten la celebración de un evento sin el pago por adelantado.

"Tengo entendido que los lugares de celebración ni siquiera permiten celebrar la boda a menos que todo esté pagado", declaró en el post. "No entiendo cómo pudieron cometer un error de 7.000 dólares… No sé qué hacer, ya que definitivamente no queremos pagar el doble por el error del lugar", añadió.

Uno de los motivos por los que cree que ha sucedido esta confusión es que el cheque no contaba con la firma del endosante. "El cheque dice NULO DESPUÉS DE 90 DÍAS, así que probablemente por eso piden el dinero ahora", aseguró.

Una solución que ofreció la asesora financiera de Amplify My Wealth, Maizes, es contactar con el establecimiento para comprobar si el cheque ya ha caducado. "Solucionar el error del establecimiento puede ser tan sencillo como que usted o el establecimiento se pongan en contacto primero con el banco para averiguar si el cheque está vencido, ya que han pasado los 90 días indicados en el cheque y, si el banco acepta cobrarlo, todo está bien", aconsejó.