‘Littoral Deep Battle’: el nuevo concepto militar con el que EEUU y aliados ensayan la guerra que han aprendido en el frente ucraniano

Es la guerra del futuro que ya es presente en la guerra en Ucrania: tanques teledirigidos y drones con misiles.

La guerra en Ucrania lleva ya más de cuatro años en activo y apenas se ha conseguido algo más de alguna que otra tregua parcial. El escenario ha llevado a que algunos países y alianzas como la OTAN decidan invertir aún más en Defensa , así como a llevar a cabo más ejercicios.

En este sentido, Filipinas ha albergado un ejercicio militar a gran escala, en el que se estima han participado más de 17.000 soldados estadounidenses y aliados, que un funcionario estadounidense, tal y como recoge Bussiness Insider, considera como un ensayo para un combate en el Pacífico.

Se trata de un ejercicio que realizan de forma anual entre EEUU y Filipinas, convirtiéndose en un simulacro internacional en el marco del auge de los conflictos internacionales.

Según ha señalado el almirante Samuel Paparo, jefe del Comando IndoPacífico de EEUU, el ejercicio ha servido como un "ensayo general de una misión multinacional para la defensa de la República de Filipinas" en un entorno de seguridad peligroso".

Una de las cuestiones que más llaman la atención de esta misión es que incluyó algunos elementos de guerra que actualmente se utilizan en la guerra de Ucrania, lo que sirve a modo de preparativo ante una posible expansión del conflicto real.

Además de ello, el ejercicio también se centró en la defensa de las playas, la prohibición de acceso a buques enemigos, así como el aprovechamiento de recursos como los misiles.

También se probaron dispositivos como los drones con mayor capacidad de carga útil para ver conceptos como el reabastecimiento aéreo, jugando con los vientos para comprobar hasta donde pueden llegar los drones. Algunos de los elementos que se desplegaron fueron artillería de cohetes, ametralladoras pesadas, municiones merodeadores o helicópteros de ataque, entre otros ejemplos.

Según destaca USNI News, técnicas como la contrainvasión, como la guerra electrónica, se denominan bajo el nombre de ‘Littoral Deep Battle’, el cual se basa fundamentalmente en el uso que hace Ucrania de su armamento frente a la Flota del Mar Negro de Rusia.

Por ello, una de las novedades de este año en el ejercicio ha sido la inclusión de una red de mando y control diseñada concretamente para que las fuerzas de EEUU, así como sus socios y aliados puedan comunicarse de forma correcta, sin que Rusia consiga interferir.