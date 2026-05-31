⁠Ya lleva medio millón incautado: Pompa, la perra estrella de la Guardia Civil que ha destapado 195.000 euros en un control en Albacete

La integración de caninos a las actividades policiales en España se remonta a mediados de los noventa. Concretamente el 1 de enero de 1945, cuando el Ministerio de la Gobernación encargó el cuidado y el adiestramiento de perros procedentes del ejército alemán al cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Conforme lo informa el portal oficial de la Policía Nacional.

Cabe apuntar que la Guardia Civil hizo lo propio tres años después, en 1948. Con el pasar de los años, los caninos se han convertido en miembros claves para los distintos organismos de seguridad de nuestro país. Los canes facilitan la realización de diversas tareas. Tales como los operativos de defensa y ataque, rescate y salvamiento de personas, detección de explosivos, drogas, armas de fuego, billetes, entre otras actividades.

La relevante labor de Pompa en el cuerpo de la Guardia Civil

Pompa, una perra de raza pastor belga malinois perteneciente al Servicio Cinológico de la Benemérita, ha descubierto 195.000 euros ocultos entre los asientos de un vehículo durante un control en la autopista A-31 frente al municipio de Chinchilla de Montearagón. Así lo indica el diario local, Hoy, a través de uno de sus más recientes artículos.

El propietario del coche, de nacionalidad ucraniana, no supo justificar el origen de los fondos, por lo que los agentes decomisaron el dinero, ya que, según la Ley sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, la cantidad máxima de dinero que se puede transportar sin necesidad de declararlo es de 100.000 euros o, en su defecto, el contravalor en moneda foránea.

La aportación de Pompa a la Guardia Civil ha sido un rotundo éxito; los resultados hablan por sí solos. Durante el 2025, gracias a su trabajo, los agentes lograron incautar más de medio millón de euros de procedencia ilícita en la provincia de Albacete.

Según especialistas, los perros de esta raza se caracterizan por su inteligencia, fuerte instinto de protección y gran energía en el ámbito laboral, lo que los hace ideales para cooperar con cuerpos policiales.