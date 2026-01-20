Cindy, 67 años, entrega 69.000 euros a su novio virtual, un falso obrero que resultó ser una estafa : "Ahora tendré que trabajar en un súper hasta los 90 años"

Lamentablemente, las estafas amorosas están a la orden del día. La Policía Nacional, en fechas señaladas como San Valentín, lanzan avisos de estas prácticas en las que los ciberdelincuentes se hacen pasar por un novio virtual para acabar pidiendo grandes sumas de dinero a las víctimas.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Cindy Palecek, una mujer de 67 años que creía que había conocido al que sería su marido ideal por internet y acabó estafándole casi 60.000 libras, lo equivalente a unos 69.000 euros.

Un amor que creía verdadero

Cindy se enamoró profundamente del que creía que era un hermoso obrero de la construcción. Al poco tiempo de estar chateando, la mujer le habló de sus problemas económicos y el delincuente le comentó una oportunidad de inversión que le iba a reportar amplios beneficios.

Para ello, le dio 60.000 libras, unos 69.000 euros al cambio, que supusieron la desaparición del que era su novio virtual. Nunca más volvió a saber de él y la pérdida obligó a Cindy a volver a hipotecar su casa para hacer frente a la estafa: "Estaba en pánico y frenética. Me sumí en una profunda depresión durante cinco meses", argumenta, tal y como recoge el diario Mirror.

La desesperación ha hecho mella en Cindy, que ve como igual tiene que pasar el resto de su vida intentando pagar todo ese dinero que, lógicamente, ya da por perdido. Por el momento, se ha puesto a trabajar en un supermercado: "Tendré que trabajar hasta los 90 años antes de poder empezar a vivir y entonces será demasiado tarde", argumenta.

Las promesas se esfumaron. El hombre cortó toda conversación cuando Cindy intentó retirar 37.000 libras de las 60.000 libras que había supuestamente invertido. Sus sospechas se inclinan a que todo el dinero está en una cuenta administrada por él.

Recomendaciones ante las estafas románticas

La Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (Anceme), a través de su Guía de Prevención de Estafas Románticas, recomienda estar atentos a estos patrones para detectar a los ciberdelincuentes amorosos:

Una foto de perfile muy atractiva

Muy pocas fotos publicadas o pocos amigos en la red social desde donde se ha tenido contacto

desde donde se ha tenido contacto No viva o trabaje cerca de ti

Observar si evita constantemente las videollamadas y prefiere siempre los mensajes escritos

y prefiere siempre los mensajes escritos Promete encuentros que nunca se acaban llevando a cabo

Si todo estos patrones coinciden y hay fuertes sospechas o ya te encuentras frente a una estafa romántica, desde la asociación hacen hincapié en: