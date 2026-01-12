Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sandy, 75 años, trabaja en un supermercado: "Tengo que salir de mi apartamento, voy a ser desalojada"
Le cuenta su historia a un creador de contenido y se compromete a ayudarla.

Carlos Ramos
Una mujer mayor trabajando en un supermercado, en una imagen de archivo.
Una mujer mayor trabajando en un supermercado, en una imagen de archivo.Getty

Llegar a cierta edad es motivo de celebración por la pensión. En España, la edad de jubilación se establece a los 66 años y 8 meses de edad siempre que se puede acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales al menos 2 deben haberse cotizado en los últimos 15 años, determina el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España

Asimismo, también tienen derecho a la prestación los que tienen 65 años y pueden acreditar al menos 38 años y 3 meses de cotización, de los cuales también al menos 2 se deben haber cotizado en los últimos 15 años. Por su parte, en Estados Unidos se pueden recibir los beneficios por jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años, recoge Social Security Administration del Gobierno del país americano

El caso de Sandy, una jubilada de 75 años, cajera de un supermercado

La situación de Sandy, de 75 años, es muy diferente. El creador de TikTok, Samuel Weidenhofer, se percató de que la mujer que le estaba atendiendo en un establecimiento de la cadena de supermercados Dollar Tree era de avanzada edad. Aprovecho la oportunidad para preguntarle su edad y el por qué estaba trabajando: "Porque no puedo permitirme no hacerlo. Me han desalojado... Tengo que irme de mi apartamento", le comentó Sindy. 

Weidenhofer se quedó estupefacto al conocer su situación. Haciendo gala de su afición por ayudar a los demás, quiso conocer más de la historia de Sandy. Sobre su marido le comentó que había fallecido: "Murió a los... 45 años por las drogas", le relató la mujer, dejando claro que no contaba con apoyo familiar para mejorar sus condiciones personales. 

Tender la mano a quien lo necesita

Además de un ramo de flores y después de escuchar todas sus andaduras, Weidenhofer le dio un fajo de billetes, lo que ya hizo llorar de emoción a la anciana dependienta: "Quiero ahorrar algo de dinero para tu alquiler... Son unos cientos de dólares para ti", le expresó. 

Pero hay no queda todo. El tiktoker quiso ir más allá: "Voy a organizar una recaudación de fondos para ayudarte a jubilarte y a evitar que te desalojen", indicó, la cual cumplió. "Nunca había pasado algo así", afirmó Sindy, al mismo tiempo que se fundía en un abrazo con Weidenhofer que, seguro, a más de uno le habrá sacado alguna lagrimilla.

Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 