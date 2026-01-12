Sandy, 75 años, trabaja en un supermercado: "Tengo que salir de mi apartamento, voy a ser desalojada"

Llegar a cierta edad es motivo de celebración por la pensión. En España, la edad de jubilación se establece a los 66 años y 8 meses de edad siempre que se puede acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales al menos 2 deben haberse cotizado en los últimos 15 años, determina el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

Asimismo, también tienen derecho a la prestación los que tienen 65 años y pueden acreditar al menos 38 años y 3 meses de cotización, de los cuales también al menos 2 se deben haber cotizado en los últimos 15 años. Por su parte, en Estados Unidos se pueden recibir los beneficios por jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años, recoge Social Security Administration del Gobierno del país americano.

El caso de Sandy, una jubilada de 75 años, cajera de un supermercado

La situación de Sandy, de 75 años, es muy diferente. El creador de TikTok, Samuel Weidenhofer, se percató de que la mujer que le estaba atendiendo en un establecimiento de la cadena de supermercados Dollar Tree era de avanzada edad. Aprovecho la oportunidad para preguntarle su edad y el por qué estaba trabajando: "Porque no puedo permitirme no hacerlo. Me han desalojado... Tengo que irme de mi apartamento", le comentó Sindy.

Weidenhofer se quedó estupefacto al conocer su situación. Haciendo gala de su afición por ayudar a los demás, quiso conocer más de la historia de Sandy. Sobre su marido le comentó que había fallecido: "Murió a los... 45 años por las drogas", le relató la mujer, dejando claro que no contaba con apoyo familiar para mejorar sus condiciones personales.

Tender la mano a quien lo necesita

Además de un ramo de flores y después de escuchar todas sus andaduras, Weidenhofer le dio un fajo de billetes, lo que ya hizo llorar de emoción a la anciana dependienta: "Quiero ahorrar algo de dinero para tu alquiler... Son unos cientos de dólares para ti", le expresó.

Pero hay no queda todo. El tiktoker quiso ir más allá: "Voy a organizar una recaudación de fondos para ayudarte a jubilarte y a evitar que te desalojen", indicó, la cual cumplió. "Nunca había pasado algo así", afirmó Sindy, al mismo tiempo que se fundía en un abrazo con Weidenhofer que, seguro, a más de uno le habrá sacado alguna lagrimilla.