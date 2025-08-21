La Policía Nacional avisa del "fraude disfrazado de amor": estate alerta si te llega este mensaje

El amor ya no se encuentra en un bar, en la cola del súper ni tampoco en aplicaciones de citas como Tinder, Grindr o Bumble. Ahora, según explica la Policía Nacional en TikTok, llega por "error" en un mensaje de WhatsApp: una frase inocente, unas palabras dulces y, después de largas conversaciones que normalmente son nocturnas, aparece la sensación de haber encontrado tu alma gemela. Porque la otra persona te escucha, te halaga y hace que pienses que, por fin, alguien te entiende. Hasta ahí, todo parece que lo han escrito en el guion de una comedia romántica de Hollywood, pero lo que hay detrás de esos piropos y halagos no es una relación idílica, sino lo que se llama "fraude disfrazado de amor".

El guion sigue siempre la misma plantilla. Primero llega la seducción digital, con mensajes a todas horas, con cumplidos calculados que se suceden sin descanso y con todo tipo de promesas que acaban enganchando. Luego, cuando la víctima ya está convencida de que es el personaje protagonista de una historia de amor digna de serie de Netflix, aparece el giro inesperado, la sorpresa que el príncipe azul o la admiradora secreta tenía guardada.

“Después de ganarse tu confianza durante días o meses y de hacerte creer que tenéis una relación sentimental, te habla de una gran oportunidad de inversión. Casi siempre está relacionada con criptomonedas”, avisa la portavoz de la Policía Nacional, Ana Ramón. Porque lo que está de moda en 2025 no son ni los clásicos ramos de flores ni las manidas invitaciones a cenas románticas, sino que te sableen con Bitcoins, Ethereum o Dogecoin.

“Te asegura que puedes ganar mucho dinero, sin ningún riesgo. Un negocio fácil, rápido y seguro en el que solo necesitas invertir un poco. ¿Qué podría salir mal? Todo”, advierte la Policía Nacional en el vídeo. Porque en cuanto la víctima le envía el dinero, el príncipe azul y la princesa de cuento de hadas "desaparecerá y no volverás a tener noticias”. Nada de finales felices comiendo perdices, ni de sorpresas en el aeropuerto, ni de besos debajo de la lluvia: solo un bloqueo y una cuenta corriente que se ha vaciado.

"No caigas en su juego, no envíes dinero ni inviertas nunca por recomendación de alguien que has conocido por internet, de manera accidental. No hables de tu situación financiera con desconocidos y desconfía de personas que te aseguran oportunidades de inversión exclusivas y te animan a actuar con rapidez”, insisten desde la Policía. O, traduciéndolo al lenguaje de TikTok: si Cupido te envía un mensaje vía WhatsApp y acaba hablando de criptomonedas, eso no es amor, es un timo con corazón de emoji.